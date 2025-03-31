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Genesis Arena - Tower Defense (Мод меню)

Genesis Arena - Tower Defense 0.3

Мод меню

Схватка за выживание: стратегия, тактика и мастерство в защите
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tower Pop Oy
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Genesis Arena - Tower Defense – игра, в которой каждая построенная башня и каждое принятое решение приближают вас к званию абсолютного чемпиона. Управляйте мощными оборонительными сооружениями, комбинируйте их возможности и применяйте стратегическую тактику, чтобы отражать натиск врагов и удерживать контроль над ареной. Каждый элемент защиты требует продуманного подхода: от грамотного размещения башен до своевременного обновления их возможностей, позволяющих увеличить силу атаки и замедлить приближение противников.


Испытайте свою смекалку и тактическое мышление в стремительной гонке на выживание, где каждое действие имеет значение. Объединяйте башни, совершенствуйте стратегию и докажите, что именно вы способны выдержать испытание и одержать победу. Арена готова, а вы – готовы ли стать настоящим мастером защиты?


Информация о модах
  • Меню
  • Никаких затрат на навыки
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Игра входит в подборки:
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Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

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Скачать Genesis Arena - Tower Defense (Мод меню) 184 Мб Ссылка 2 184 Мб

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