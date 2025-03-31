Описание

Genesis Arena - Tower Defense – игра, в которой каждая построенная башня и каждое принятое решение приближают вас к званию абсолютного чемпиона. Управляйте мощными оборонительными сооружениями, комбинируйте их возможности и применяйте стратегическую тактику, чтобы отражать натиск врагов и удерживать контроль над ареной. Каждый элемент защиты требует продуманного подхода: от грамотного размещения башен до своевременного обновления их возможностей, позволяющих увеличить силу атаки и замедлить приближение противников.





Испытайте свою смекалку и тактическое мышление в стремительной гонке на выживание, где каждое действие имеет значение. Объединяйте башни, совершенствуйте стратегию и докажите, что именно вы способны выдержать испытание и одержать победу. Арена готова, а вы – готовы ли стать настоящим мастером защиты?