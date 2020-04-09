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Idle Ant War (Мод, Много алмазов)

Idle Ant War 6.9

Много алмазов

Постройте могучее подземное царство муравьёв и ведите армию к величию, сражаясь с врагами
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Версия:
6.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VeekingGames
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 710 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Idle Ant War — это увлекательная стратегия выживания, в которой вы возглавляете собственное подземное царство, населенное бесстрашными муравьями. Постройте систему пещер, собирайте ресурсы и усиливайте армию муравьёв, чтобы отражать атаки опасных врагов, обитающих в лесу. Ваши подопечные автоматически трудятся и сражаются, позволяя вам сосредоточиться на развитии колонии и планировании тактических улучшений.


С каждым новым уровнем вы открываете новые виды рабочих и боевых муравьёв, расширяете сеть туннелей и улучшаете инфраструктуру для увеличения добычи ресурсов и боевых возможностей. Продумывайте стратегию распределения сил, прокачивайте уникальные способности колонии и готовьтесь к эпическим сражениям с боссами и ордами противников. Idle Ant War предлагает глубокий геймплей с постепенным усложнением задач, превращая каждое решение в шаг к величию вашей подземной империи.


Информация о модах
  • Неограниченные драгоценные камни

Примечание: используйте драгоценные камни, чтобы полностью улучшить все свои постройки и использовать их в магазине.

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Idle Ant War (Мод, Много алмазов) v6.9 MOD APK

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Скачать Idle Ant War (Мод, Много алмазов) 710 Мб Ссылка 2 710 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Idle Ant War (Мод, Много алмазов)


Комментарии (1)
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Zarus
Zarus 1 час назад
Чего за херня у вас творится,второй день в место игры скачивается какая-та рекламная хрень,еле удалил как вирус ,еле нашел,где реальные файлы??????
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