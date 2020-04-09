Описание

Idle Ant War — это увлекательная стратегия выживания, в которой вы возглавляете собственное подземное царство, населенное бесстрашными муравьями. Постройте систему пещер, собирайте ресурсы и усиливайте армию муравьёв, чтобы отражать атаки опасных врагов, обитающих в лесу. Ваши подопечные автоматически трудятся и сражаются, позволяя вам сосредоточиться на развитии колонии и планировании тактических улучшений.





С каждым новым уровнем вы открываете новые виды рабочих и боевых муравьёв, расширяете сеть туннелей и улучшаете инфраструктуру для увеличения добычи ресурсов и боевых возможностей. Продумывайте стратегию распределения сил, прокачивайте уникальные способности колонии и готовьтесь к эпическим сражениям с боссами и ордами противников. Idle Ant War предлагает глубокий геймплей с постепенным усложнением задач, превращая каждое решение в шаг к величию вашей подземной империи.