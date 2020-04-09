android-1.ru / Игры / Стратегии / Raft Defence
Raft Defence

Raft Defence 1.0.0

Оригинал

Испытайте отчаянное выживание на хрупком плоту среди нескончаемых волн зомби
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
YALP GAMES LLC
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Raft Defense — это напряжённая игра в жанре выживания на хрупком плоту, где ваша задача — выстоять против нескончаемых волн зомби, выплывающих из воды. Вы управляете одиноким выжившим, автоматически стреляющим по ордам, а каждое уничтоженное существо приносит монеты для улучшений. Волны становятся всё сильнее, а ловушки и препятствия проверяют вашу реакцию и стратегию.


На вашем пути встретятся различные виды зомби — от медленно ползущих трупоедов до быстрых мутантов с непредсказуемым поведением. Используйте заработанные ресурсы для улучшения оружия, укрепления плота и разблокировки новых навыков, чтобы держать оборону до прибытия спасения. Каждая волна — это новый вызов вашей смелости и мастерству. Raft Defense сочетает динамичный экшен и стратегию выживания, превращая каждую атаку нежити в напряжённое испытание на выносливость.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Raft Defence v1.0.0 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Raft Defence 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Dawn Gathering
Dawn Gathering
Version: 9.4.20
Braveland Wizard (Мод меню)
Braveland Wizard (Мод меню)
Version: 1.6.4
Idle Brewery: Beer Tycoon (Мод меню)
Idle Brewery: Beer Tycoon (Мод меню)
Version: 1.2.133
Grand Gangster War (Мод Меню)
Grand Gangster War (Мод Меню)
Version: 1.3.37
Cannon Heroes (Мод меню)
Cannon Heroes (Мод меню)
Version: 1.20.2
Frozen War: Endless Frost (Мод меню)
Frozen War: Endless Frost (Мод меню)
Version: 1.9.1
Songs of Conquest Mobile (Мод, Unlocked)
Songs of Conquest Mobile (Мод, Unlocked)
Version: 1.4.9
Random TD (Мод, Без рекламы)
Random TD (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.1.166

Отзывы о Raft Defence


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив