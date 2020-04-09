Описание

Raft Defense — это напряжённая игра в жанре выживания на хрупком плоту, где ваша задача — выстоять против нескончаемых волн зомби, выплывающих из воды. Вы управляете одиноким выжившим, автоматически стреляющим по ордам, а каждое уничтоженное существо приносит монеты для улучшений. Волны становятся всё сильнее, а ловушки и препятствия проверяют вашу реакцию и стратегию.





На вашем пути встретятся различные виды зомби — от медленно ползущих трупоедов до быстрых мутантов с непредсказуемым поведением. Используйте заработанные ресурсы для улучшения оружия, укрепления плота и разблокировки новых навыков, чтобы держать оборону до прибытия спасения. Каждая волна — это новый вызов вашей смелости и мастерству. Raft Defense сочетает динамичный экшен и стратегию выживания, превращая каждую атаку нежити в напряжённое испытание на выносливость.