Описание

Добро пожаловать в Grand Gangster — увлекательную игру про гангстеров, где каждая ваша победа или поражение оставляет неизгладимый след в судьбе главного героя. Когда‑то вы были правой рукой банды, но ради любви к женщине покинули свой путь, став блудным сыном. Теперь, узнав о её новом романе с простым панком из вашего клана, вы решаете вернуться и вернуть своё место в семейном бизнесе.





Вернувшись в изменившийся Либерти‑Сити, вы столкнётесь с беззаконием, жестокими бандами и запутанными интригами. Единственной надёжной союзницей остаётся ваша давняя подруга Беверли, но даже ей придётся помочь вам преодолеть опасности и восстановить утраченное влияние. Станьте настоящим королём преступного мира — стройте империю, разрабатывайте хитроумные стратегии и докажите, что сила вашей воли сильнее любых предательств.





Приготовьтесь к суровым испытаниям, где каждое принятое решение влияет на исход истории, а цена власти может оказаться выше, чем вы готовы заплатить. Grand Gangster — это тёмное приключение о мести, власти и искуплении, где вы сами решаете свою судьбу.