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Grand Gangster War (Мод Меню)

Grand Gangster War (Мод Меню) 1.3.37

Отправьтесь в мир преступлений и интриг, где прошлое возвращается с новыми опасностями
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Версия:
1.3.37
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WGAME TECHNOLOGY
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 550 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Grand Gangster — увлекательную игру про гангстеров, где каждая ваша победа или поражение оставляет неизгладимый след в судьбе главного героя. Когда‑то вы были правой рукой банды, но ради любви к женщине покинули свой путь, став блудным сыном. Теперь, узнав о её новом романе с простым панком из вашего клана, вы решаете вернуться и вернуть своё место в семейном бизнесе.


Вернувшись в изменившийся Либерти‑Сити, вы столкнётесь с беззаконием, жестокими бандами и запутанными интригами. Единственной надёжной союзницей остаётся ваша давняя подруга Беверли, но даже ей придётся помочь вам преодолеть опасности и восстановить утраченное влияние. Станьте настоящим королём преступного мира — стройте империю, разрабатывайте хитроумные стратегии и докажите, что сила вашей воли сильнее любых предательств.


Приготовьтесь к суровым испытаниям, где каждое принятое решение влияет на исход истории, а цена власти может оказаться выше, чем вы готовы заплатить. Grand Gangster — это тёмное приключение о мести, власти и искуплении, где вы сами решаете свою судьбу.


Информация о модах

Меню Мод

Скорость игры

Примечание: игра может вылетать при первых нескольких запусках, наберитесь терпения и открывайте ее снова, пока не войдете в игру.

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 Теги темы: Мод меню

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