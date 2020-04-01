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Fantasy Tower (Мод Меню)

Fantasy Tower (Мод Меню) 4.0

Откройте для себя магический мир тактической обороны с Fantasy Tower
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Версия:
4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PARIMAL KAVATHIYA
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в фэнтезийный мир, полный магии и приключений, с игрой Fantasy Tower — идеальным выбором для поклонников тактической защиты башен. Эта игра предоставляет уникальную возможность столкнуться с трудностями и преодолеть их, используя продуманную систему оборонительной тактики. Вам предстоит определять лучшие пробелы на поле боя и стратегически размещать защитные башни, чтобы остановить наступление врагов.


Fantasy Tower радует разнообразием игровых режимов и испытаний, позволяя оптимизировать стратегии и побеждать в самых сложных сражениях. Каждое ваше решение становится ключевым, а каждая победа приближает вас к совершенству. Если вы ищете игру, которая станет жемчужиной вашей коллекции, Fantasy Tower — именно то, что вам нужно!


Информация о модах

Меню

Высокая скорость атаки

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 Теги темы: Мод меню

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