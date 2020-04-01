Описание

DDTank Universe – это последнее дополнение к культовой серии DDTank, которое переносит вас в параллельную вселенную, где классический артиллерийский геймплей сочетается со свежими и фантастическими особенностями. Приготовьтесь к незабываемому приключению, не похожему ни на одно другое!





Соберите свою непобедимую команду, выбирая уникальных и могущественных персонажей – от Руи и Момо до Трипа и Сяньли – которые станут вашими спутниками в каждой битве. Тренируйте их, улучшайте их способности и настройте стратегию, чтобы противостоять всем испытаниям. Испытайте сражения с потрясающей графикой и уникальной анимацией, где каждое движение превращается в эпический момент. Планируйте свои атаки с учетом позиционирования, навыков и даже перемен ветра, чтобы точно нацеливаться и наносить мощные удары, доминируя на поле боя и достигая захватывающих побед!