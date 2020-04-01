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DDTank Universe

DDTank Universe 2.0.8

Погрузитесь в эпический мир DDTank Universe
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Версия:
2.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
7road International HK Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

DDTank Universe – это последнее дополнение к культовой серии DDTank, которое переносит вас в параллельную вселенную, где классический артиллерийский геймплей сочетается со свежими и фантастическими особенностями. Приготовьтесь к незабываемому приключению, не похожему ни на одно другое!


Соберите свою непобедимую команду, выбирая уникальных и могущественных персонажей – от Руи и Момо до Трипа и Сяньли – которые станут вашими спутниками в каждой битве. Тренируйте их, улучшайте их способности и настройте стратегию, чтобы противостоять всем испытаниям. Испытайте сражения с потрясающей графикой и уникальной анимацией, где каждое движение превращается в эпический момент. Планируйте свои атаки с учетом позиционирования, навыков и даже перемен ветра, чтобы точно нацеливаться и наносить мощные удары, доминируя на поле боя и достигая захватывающих побед!


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

Скачать DDTank Universe v2.0.8 MOD APK

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Скачать DDTank Universe 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

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