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Impostor (Мод, Без рекламы)

Impostor (Мод, Без рекламы) 1.2.1

Погрузитесь в мир стратегических интриг и командной динамики
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Версия:
1.2.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Mobisoft Technology Ltd
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

В Impostor вас ждёт захватывающая игра, вдохновлённая классикой Werewolf, где каждая секунда на вес золота. Разделитесь на две команды: Самозванец, который заложил бомбу и стремится уничтожить всех для достижения победы, и Невинный, подобный космонавту-члену экипажа, чья задача – обезвредить угрозу, уничтожить зомби или выявить и проголосовать за Самозванца вне комнаты. Эта игра требует от игроков мгновенной реакции, точного планирования и умения адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам.


Стратегия, командная работа и аналитическое мышление являются ключом к успеху в Impostor. Будь то запутывание противников с помощью хитрых уловок или решительные действия для спасения команды, каждое принятое решение определяет исход битвы. Погрузитесь в атмосферу напряжения, где на кону стоит не только победа, но и жизнь всей команды, и докажите, что именно вы достойны звания истинного мастера стратегии!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Impostor (Мод, Без рекламы) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб
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