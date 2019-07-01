Описание

В Impostor вас ждёт захватывающая игра, вдохновлённая классикой Werewolf, где каждая секунда на вес золота. Разделитесь на две команды: Самозванец, который заложил бомбу и стремится уничтожить всех для достижения победы, и Невинный, подобный космонавту-члену экипажа, чья задача – обезвредить угрозу, уничтожить зомби или выявить и проголосовать за Самозванца вне комнаты. Эта игра требует от игроков мгновенной реакции, точного планирования и умения адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам.





Стратегия, командная работа и аналитическое мышление являются ключом к успеху в Impostor. Будь то запутывание противников с помощью хитрых уловок или решительные действия для спасения команды, каждое принятое решение определяет исход битвы. Погрузитесь в атмосферу напряжения, где на кону стоит не только победа, но и жизнь всей команды, и докажите, что именно вы достойны звания истинного мастера стратегии!