Командир: Вторая мировая война (Мод, Unlocked) 1.0
Возьмите командование и станьте победителем Второй мировой войны
Версия:
1.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
GoldenGod Games
Обновлено:
Сегодня, 14:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание
Погрузитесь в мир стратегических сражений с Командир: Вторая мировая война — лучшей пошаговой тактической игрой, где ваша смекалка и мастерство ведения боя определяют исход самых ожесточенных конфликтов. Выбирайте между Альянсом и Осью, оттачивая стратегии с одной из трех мощных фракций — США, Германии или Советского Союза.
Управляйте пехотой, танками, самолетами и морскими подразделениями, принимая решения, которые изменят ход битвы. Каждая деталь, каждый ход и каждая тактическая комбинация приближают вас к победе на поле боя. Готовы ли вы выйти победителем и доказать своё мастерство в одном из самых знаковых периодов истории? Пришло время взять командование в свои руки!
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