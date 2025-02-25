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Rise of Cultures (Мод Меню)

Rise of Cultures (Мод Меню) 1.105.1

Погрузитесь в эпоху великих цивилизаций, стратегий и легендарных побед!
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Версия:
1.105.1
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
InnoGames GmbH
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 650 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Откройте для себя уникальный способ пережить историю человечества, строя легендарные города и развивая свои земли с нуля. В Rise of Cultures вы сможете изучать разнообразные культуры и продумывать лучшие стратегии правления, позволяющие создавать могущественные империи. Каждое принятое решение влияет на развитие вашего государства и приближает вас к величайшим достижениям.


Сражайтесь бок о бок с историческими личностями, такими как Юлий Цезарь, и изучайте загадочные традиции древнего Египта вместе с Клеопатрой. Исследуйте мир Rise of Cultures, вдохновленный великими цивилизациями, и применяйте научные достижения, сотрудничая с легендами, подобными Эйнштейну. Каждая битва и каждая встреча открывают новые горизонты, позволяя вам постепенно формировать свою уникальную историю, где наука и традиции сливаются в единое целое.


Погрузитесь в эпическое путешествие, где каждое завоевание и каждый культурный обмен помогают вам подняться на вершину истории, оставляя неизгладимый след в судьбе мира.


Информация о модах

Меню, Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

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