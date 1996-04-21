The Last Slime: Zombie Defense (Мод, Один удар) 0.0.1
Защитите свой лагерь от зомби: стратегический выбор оружия и взрывные бои
Погрузитесь в мир безудержного действия с The Last Slime: Zombie Defense! Защитите свой лагерь от орды зомби, используя широкий арсенал мощного огнестрельного оружия — от винтовок и лазеров до гранат и ракет. Повышайте уровень, выбирайте и модернизируйте своё вооружение, чтобы доминировать на поле битвы.
Эта игра объединяет элементы roguelike и tower defense, предлагая динамичный и взрывной геймплей. Судьба вашего лагеря зависит от ваших стратегических решений: правильно расставьте приоритеты, нацельтесь на босса и стреляйте, чтобы дать отпор врагам — БУМ!
1. Убийство одним ударом
2. Режим бога (высокий уровень здоровья)
3. Враг не получает урона
4. Максимальная дальность атаки
5. Нет перезарядки атаки
6. Неограниченная энергия
Примечание: включите перед началом боя.
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