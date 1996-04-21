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The Last Slime: Zombie Defense (Мод, Один удар)

The Last Slime: Zombie Defense (Мод, Один удар) 0.0.1

Защитите свой лагерь от зомби: стратегический выбор оружия и взрывные бои
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Super Planet
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир безудержного действия с The Last Slime: Zombie Defense! Защитите свой лагерь от орды зомби, используя широкий арсенал мощного огнестрельного оружия — от винтовок и лазеров до гранат и ракет. Повышайте уровень, выбирайте и модернизируйте своё вооружение, чтобы доминировать на поле битвы.


Эта игра объединяет элементы roguelike и tower defense, предлагая динамичный и взрывной геймплей. Судьба вашего лагеря зависит от ваших стратегических решений: правильно расставьте приоритеты, нацельтесь на босса и стреляйте, чтобы дать отпор врагам — БУМ!


Информация о модах

1. Убийство одним ударом

2. Режим бога (высокий уровень здоровья)

3. Враг не получает урона

4. Максимальная дальность атаки

5. Нет перезарядки атаки

6. Неограниченная энергия


Примечание:  включите перед началом боя.

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 Теги темы: Режим бога, Много энергии

Скачать The Last Slime: Zombie Defense (Мод, Один удар) v0.0.1 MOD APK

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Скачать The Last Slime: Zombie Defense (Мод, Один удар) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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