Описание

Погрузитесь в мир безудержного действия с The Last Slime: Zombie Defense! Защитите свой лагерь от орды зомби, используя широкий арсенал мощного огнестрельного оружия — от винтовок и лазеров до гранат и ракет. Повышайте уровень, выбирайте и модернизируйте своё вооружение, чтобы доминировать на поле битвы.





Эта игра объединяет элементы roguelike и tower defense, предлагая динамичный и взрывной геймплей. Судьба вашего лагеря зависит от ваших стратегических решений: правильно расставьте приоритеты, нацельтесь на босса и стреляйте, чтобы дать отпор врагам — БУМ!