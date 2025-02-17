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Rise of Survivors (Мод, Без реклам)

Rise of Survivors (Мод, Без реклам) 20.5.70

Создайте непобедимое королевство и возродите процветание из пепла войны
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Версия:
20.5.70
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Bravo Games Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 781 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Вступайте в Rise of Survivors, где шрамы былых конфликтов всё ещё окрашивают земли, а будущее зависит от вашей решимости. Начните с уединённого острова, превращая его в процветающую базу, и дайте толчок для возрождения средневекового мира. Стройте замок, обучайте армии и собирайте ресурсы, чтобы доказать свою силу и расширить владения. Не забывайте о стиле: украшайте территорию, добавляйте уникальные постройки и создавайте средневековая стратегия, поражающую воображение соперников.


Каждый ваш ход — это шаг к покорению новых земель и поднятию могущества до небывалых высот. Сочетайте творческий подход с умной тактикой, чтобы задавать тон развитию и оставить свой след в истории этого невероятного мира. В Rise of Survivors нет границ вашей фантазии и амбиций, ведь именно вы решаете, каким станет возрождение древней эпохи, и как ваша дерзость изменит судьбу всего королевства.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Rise of Survivors (Мод, Без реклам) 781 Мб Ссылка 2 781 Мб
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