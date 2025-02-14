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SAKO LEGENDS (Beta) (Мод Меню)

SAKO LEGENDS (Beta) (Мод Меню) 1.0

От деревни к империи: тактическое планирование, сбор ресурсов и битвы
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Framezen
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в бета-версию SAKO LEGENDS! Постройте свою империю, начиная с маленькой деревни и превращая её в процветающий мегаполис, где каждый ваш шаг определяет судьбу государства. В этой игре стратегия занимает центральное место: ваши решения о том, какие войска задействовать и когда начинать сбор ресурсов, становятся ключом к победе над врагами. Под командованием опытных лидеров, войска выполняют множество задач — от добычи ресурсов до защиты империи и нанесения точечных ударов по противнику.


Выбирайте из 4 различных типов войск, чтобы создать сбалансированную армию и воспользоваться преимуществами системы счетчиков, которая подсказывает оптимальные тактические решения. Применяйте стратегическое планирование и тщательно продумывайте состав своих подразделений для успешных атак и обороны. Ощутите весь азарт управления настоящей империей, где каждая битва — это возможность показать свою силу, мудрость и умение вести своих людей к победе.


Информация о модах

Меню модов

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать SAKO LEGENDS (Beta) (Мод Меню) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

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