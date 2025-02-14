Описание

Добро пожаловать в бета-версию SAKO LEGENDS! Постройте свою империю, начиная с маленькой деревни и превращая её в процветающий мегаполис, где каждый ваш шаг определяет судьбу государства. В этой игре стратегия занимает центральное место: ваши решения о том, какие войска задействовать и когда начинать сбор ресурсов, становятся ключом к победе над врагами. Под командованием опытных лидеров, войска выполняют множество задач — от добычи ресурсов до защиты империи и нанесения точечных ударов по противнику.





Выбирайте из 4 различных типов войск, чтобы создать сбалансированную армию и воспользоваться преимуществами системы счетчиков, которая подсказывает оптимальные тактические решения. Применяйте стратегическое планирование и тщательно продумывайте состав своих подразделений для успешных атак и обороны. Ощутите весь азарт управления настоящей империей, где каждая битва — это возможность показать свою силу, мудрость и умение вести своих людей к победе.