Версия:
1.0.32
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ZITGA
Обновлено:
Сегодня, 14:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 195 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Описание
Nighty Knight — это захватывающая стратегическая TD-игра, где Королевство сражается с волнами тьмы. Когда наступает ночь, Фронтир пробуждается, и только вы, храбрый рыцарь, можете возглавить армию защитников, чтобы остановить надвигающееся зло.
Соберите отряд из опытных лучников, безжалостных рыцарей и могущественных стражей, чтобы защитить форт от осады проклятых легионов. Каждая башня становится маяком надежды, а каждый бой — испытанием смелости.
Сможете ли вы выдержать осаду и спасти Королевство от мрака, когда ночь поглощает всё вокруг? Возглавьте свою армию и сразитесь с тьмой в Nighty Knight!
Информация о модах
МОД МЕНЮ
Режим Бога
Скорость боя куплена
Боевые монеты всегда увеличиваются
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Скачать Nighty Knight: Frontier War TD (Мод Меню) v1.0.32 MOD APK
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