Описание

Nighty Knight — это захватывающая стратегическая TD-игра, где Королевство сражается с волнами тьмы. Когда наступает ночь, Фронтир пробуждается, и только вы, храбрый рыцарь, можете возглавить армию защитников, чтобы остановить надвигающееся зло.





Соберите отряд из опытных лучников, безжалостных рыцарей и могущественных стражей, чтобы защитить форт от осады проклятых легионов. Каждая башня становится маяком надежды, а каждый бой — испытанием смелости.





Сможете ли вы выдержать осаду и спасти Королевство от мрака, когда ночь поглощает всё вокруг? Возглавьте свою армию и сразитесь с тьмой в Nighty Knight!