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Axolotl Idler Tower Defense (Мод меню)

Axolotl Idler Tower Defense (Мод меню) 0.1

Защитите волшебную деревню милых существ, развивая уникальную оборонительную тактику
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nevar Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Окунитесь в удивительный мир Axolotl Idler Tower Defense, где нежные аксолотли отчаянно нуждаются в вашей защите. Вам предстоит возглавить их оборону против нескончаемых волн врагов, возводя надежные укрепления и выстраивая тактические схемы расположения отрядов. Каждый новый бой подарит эмоциональный драйв и даст возможность раскрыть свои лидерские качества. Именно поэтому жанр tower defense так популярен среди любителей динамичных стратегий: вы сразу погружаетесь в сражения, требующие смекалки и умения быстро принимать решения.


Чтобы обеспечить безопасность своей деревни, исследуйте систему бесконечные улучшения, прокачивая способности аксолотлей и усиливая оборонительные строения. Со временем вы поймёте, что каждая деталь имеет значение: от расположения башен до подбора наиболее эффективных комбинаций юнитов. Разнообразие противников и постоянно усложняющиеся битвы делают прохождение максимально увлекательным, а милые персонажи создают неповторимую атмосферу, которая надолго удерживает внимание и дарит массу позитивных эмоций. Сможете ли вы собрать непобедимую армию и сохранить мирный уклад жизни в крохотной деревушке аксолотлей? Пришло время проверить вашу стратегическую смекалку!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Сильные отряды
  • Режим полубога
  • Быстрая Энергия
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Axolotl Idler Tower Defense (Мод меню) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

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