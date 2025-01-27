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Dummynation (Мод, Без рекламы)

Dummynation (Мод, Без рекламы) 3.1.8

Постройте империю и покорите мир
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Версия:
3.1.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Alejandro Hernández Ferrero
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Dummynation — это стратегическая игра, в которой вам предоставляется неограниченная власть над страной с единственной целью — достичь мирового господства. Каким путём вы придёте к этой цели, зависит только от ваших решений: будете ли вы завоёвывать земли военной силой, играть в тонкую дипломатию или балансировать между экономическим могуществом и научными прорывами?


Расширяйте границы, но не действуйте слишком агрессивно, иначе ваша империя рухнет под тяжестью внутренних проблем. Используйте ресурсы разумно, ведь чрезмерные траты могут ослабить вашу страну перед конкурентами. Dummynation — это испытание на стратегическое мышление, дипломатическую смекалку и умение балансировать между силой, экономикой и геополитическими угрозами. Сможете ли вы привести свою страну к мировому господству или станете очередной главой в истории упавших империй?


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 Теги темы: Без рекламы

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