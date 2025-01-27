Описание

Dummynation — это стратегическая игра, в которой вам предоставляется неограниченная власть над страной с единственной целью — достичь мирового господства. Каким путём вы придёте к этой цели, зависит только от ваших решений: будете ли вы завоёвывать земли военной силой, играть в тонкую дипломатию или балансировать между экономическим могуществом и научными прорывами?





Расширяйте границы, но не действуйте слишком агрессивно, иначе ваша империя рухнет под тяжестью внутренних проблем. Используйте ресурсы разумно, ведь чрезмерные траты могут ослабить вашу страну перед конкурентами. Dummynation — это испытание на стратегическое мышление, дипломатическую смекалку и умение балансировать между силой, экономикой и геополитическими угрозами. Сможете ли вы привести свою страну к мировому господству или станете очередной главой в истории упавших империй?