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Battlecruisers (Мод, Unlocked)

Battlecruisers (Мод, Unlocked) 6.2.44

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Версия:
6.2.44
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mecha Weka
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 238 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 120

Battlecruisers: Explosive RTS — игра с чрезвычайно интересными функциями, требующая от игроков разработки уникальных стратегий, чтобы строить передовые линкоры и побеждать врагов. Придя в эту игру, вы перенесетесь в совершенно новый мир, выживая в суровых условиях, полных опасностей. Настало время продемонстрировать свое мастерство в умных стратегиях и достичь новых высот. Battlecruisers: Explosive RTS перенесет вас в суровый мир, где вы должны научиться выживать и сражаться. 


Все будет непросто, и вам придется постоянно сражаться, чтобы преодолевать препятствия и сражаться с плохими парнями. Когда вы будете играть в эту игру, вы погрузитесь в контекст независимой войны со взрывным геймплеем и применением ядерного оружия. Однако игрок должен сначала превратиться в своего персонажа и взять на себя командование всей работой в качестве капитана. Ваша задача — работать со своими товарищами по команде, чтобы строить передовые линкоры и ресурсы, чтобы обеспечить выполнение задания. Также вам нужно будет как можно быстрее закончить свою работу, чтобы начать ядерные бои с другими противниками и продемонстрировать собственную потенциальную мощь.


Скриншоты

Информация о модах

Высокий урон/разблокированы все уровни

 Теги темы: Unlocked

Скачать Battlecruisers (Мод, Unlocked) 6.2.44 взлом

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