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Turnip Boy Commits Tax Evasion (Мод, Unlocked)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Мод, Unlocked) v1.1.26

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Версия:
1.1.26
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PID Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 217
Описание

Turnip Boy Commits Tax Evasion — это непревзойденное приключение, полное юмора и веселья, где игроки встретятся с беззаботным и очаровательным персонажем, отправляющимся в необычное путешествие по различным землям. Здесь каждый шаг сопровождается нелегальными действиями и веселыми приключениями, наполненными щедрой долей юмора.


Дружелюбный дизайн персонажей и игровой мир, оживленный яркими и красочными образами, приглашает игроков в увлекательное путешествие, полное неожиданных поворотов и приятных сюрпризов. Веселая сюжетная линия обещает моменты настоящего веселья и развлечений на протяжении всего игрового процесса.


Turnip Boy Commits Tax Evasion предлагает не только захватывающий игровой процесс, но и отличный ролевой игровой процесс, который позволяет игрокам погрузиться в прекрасный и разнообразный мир, полный загадок и приключений. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу, наслаждаясь уникальным опытом игры.


Информация о модах

Полностью разблокировано

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Turnip Boy Commits Tax Evasion (Мод, Unlocked) v1.1.26 MOD APK

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Скачать Turnip Boy Commits Tax Evasion (Мод, Unlocked) 77 Мб Ссылка 2 77 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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