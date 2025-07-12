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Дорога домой: Побег от Гренни

Дорога домой: Побег от Гренни v0.2

Побег из дома ужаса: реши головолки и сбеги от безумной бабки и её деда

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Версия:
0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ReoGames
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 17:04
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

The Road Home: Granny Escape — это мрачная 3D-хоррор-игра, где ты оказываешься пленником в доме, полном кошмаров. Всё начинается с обычной автобусной поездки по лесной дороге… пока на пути не падает дерево. Ты выходишь посмотреть, что случилось — и проваливаешься в темноту. Очнувшись, понимаешь: ты не просто потерялся. Ты в западне. В этом месте живут жуткая бабка и безумный дед, и они не выпустят тебя без борьбы. Придётся быть тише воды, взламывать замки, прятаться в шкафах и разгадывать головоломки, чтобы не стать следующей жертвой.


Атмосфера нагнетает с каждой минутой: страшные звуки, зловещие тени, ограниченное зрение и чувство, будто за тобой всегда наблюдают. Дом — это не просто ловушка, а психологическая проверка на храбрость и выдержку. Нужно внимательно изучать окружение, искать ключи, записки и тайники, чтобы восстановить цепочку событий и найти способ выбраться. Только не медли: времени мало, а хозяева дома уже где-то рядом. Если тебе нравятся хорроры с выживанием, напряжением и крепкой историей — ты знаешь, что делать. Сможешь ли ты вернуться домой?


Информация о модах

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Скачать Дорога домой: Побег от Гренни 127 Мб Ссылка 2 127 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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