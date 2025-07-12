Дорога домой: Побег от Гренни v0.2
Побег из дома ужаса: реши головолки и сбеги от безумной бабки и её деда
The Road Home: Granny Escape — это мрачная 3D-хоррор-игра, где ты оказываешься пленником в доме, полном кошмаров. Всё начинается с обычной автобусной поездки по лесной дороге… пока на пути не падает дерево. Ты выходишь посмотреть, что случилось — и проваливаешься в темноту. Очнувшись, понимаешь: ты не просто потерялся. Ты в западне. В этом месте живут жуткая бабка и безумный дед, и они не выпустят тебя без борьбы. Придётся быть тише воды, взламывать замки, прятаться в шкафах и разгадывать головоломки, чтобы не стать следующей жертвой.
Атмосфера нагнетает с каждой минутой: страшные звуки, зловещие тени, ограниченное зрение и чувство, будто за тобой всегда наблюдают. Дом — это не просто ловушка, а психологическая проверка на храбрость и выдержку. Нужно внимательно изучать окружение, искать ключи, записки и тайники, чтобы восстановить цепочку событий и найти способ выбраться. Только не медли: времени мало, а хозяева дома уже где-то рядом. Если тебе нравятся хорроры с выживанием, напряжением и крепкой историей — ты знаешь, что делать. Сможешь ли ты вернуться домой?
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