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Backrooms Nightmare Escape

Backrooms Nightmare Escape v1.0

Найдёшь выход — или сойдёшь с ума?

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Версия:
1.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
ART-KAR, LLC
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 544 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

Backrooms Nightmare Escape — это мрачное и напряжённое приключение, в котором ты оказываешься за границами реальности, в бесконечном лабиринте забытых офисов, облезлых стен и жуткой тишины. Каждый уровень — это новые повороты, тупики, шорохи и нечто, что явно наблюдает за тобой из-за угла. Найди ключи, решай, куда свернуть, и главное — не останавливайся. Ошибка может стоить не просто жизни, а разума. Атмосфера саспенса, процедурно сгенерированные коридоры и гнетущая звуковая среда — всё работает на твой страх.


Играй бесплатно, полностью офлайн и с возможностью перейти к расширенной версии. Управление адаптировано под мобильные устройства, а визуальный стиль точно передаёт эстетику легендарных Backrooms. Будешь ли ты искать выход, прятаться, или просто шагать вперёд — зависит только от тебя. Но помни: здесь нет ни времени, ни пространства. Только ты, стены… и страх. Backrooms Nightmare Escape — проверь, сколько ты выдержишь в этом кошмаре.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Backrooms Nightmare Escape 544 Мб Ссылка 2 544 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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