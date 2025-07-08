Описание

Backrooms Nightmare Escape — это мрачное и напряжённое приключение, в котором ты оказываешься за границами реальности, в бесконечном лабиринте забытых офисов, облезлых стен и жуткой тишины. Каждый уровень — это новые повороты, тупики, шорохи и нечто, что явно наблюдает за тобой из-за угла. Найди ключи, решай, куда свернуть, и главное — не останавливайся. Ошибка может стоить не просто жизни, а разума. Атмосфера саспенса, процедурно сгенерированные коридоры и гнетущая звуковая среда — всё работает на твой страх.





Играй бесплатно, полностью офлайн и с возможностью перейти к расширенной версии. Управление адаптировано под мобильные устройства, а визуальный стиль точно передаёт эстетику легендарных Backrooms. Будешь ли ты искать выход, прятаться, или просто шагать вперёд — зависит только от тебя. Но помни: здесь нет ни времени, ни пространства. Только ты, стены… и страх. Backrooms Nightmare Escape — проверь, сколько ты выдержишь в этом кошмаре.