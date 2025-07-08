REAP: Horror Farming Simulator — это мрачное и атмосферное выживание, в котором мирная фермерская рутина сталкивается с настоящим кошмаром. Ты — человек, бросивший цивилизацию ради уединения в заброшенной деревне. У тебя есть дом, немного земли и амбициозные планы: возродить хозяйство, засеять грядки, наладить быт. Но стоит солнцу сесть, как в округе появляются жуткие твари — и твоё уединение превращается в борьбу за жизнь. Здесь нельзя просто "пропустить ночь" — её надо пережить.
Днём ты строишь, выращиваешь и чинишь. Ночью — укрепляешь окна, прячешься, или вступаешь в бой. REAP предлагает необычное сочетание симулятора фермы и хоррора, где каждый урожай — шаг к выживанию, а каждая ночь — новый страх. Улучшай своё укрытие, ищи ресурсы, следи за циклами, и главное — не расслабляйся. Игра не объясняет, что случилось с этой землёй… но, возможно, именно тебе суждено это выяснить. Или погибнуть в попытке. Добро пожаловать в ад для интровертов.
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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