Описание

REAP: Horror Farming Simulator — это мрачное и атмосферное выживание, в котором мирная фермерская рутина сталкивается с настоящим кошмаром. Ты — человек, бросивший цивилизацию ради уединения в заброшенной деревне. У тебя есть дом, немного земли и амбициозные планы: возродить хозяйство, засеять грядки, наладить быт. Но стоит солнцу сесть, как в округе появляются жуткие твари — и твоё уединение превращается в борьбу за жизнь. Здесь нельзя просто "пропустить ночь" — её надо пережить.





Днём ты строишь, выращиваешь и чинишь. Ночью — укрепляешь окна, прячешься, или вступаешь в бой. REAP предлагает необычное сочетание симулятора фермы и хоррора, где каждый урожай — шаг к выживанию, а каждая ночь — новый страх. Улучшай своё укрытие, ищи ресурсы, следи за циклами, и главное — не расслабляйся. Игра не объясняет, что случилось с этой землёй… но, возможно, именно тебе суждено это выяснить. Или погибнуть в попытке. Добро пожаловать в ад для интровертов.