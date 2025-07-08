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ИЗБА: Хоррор Симулятор Фермы (Мод, Без рекламы)

ИЗБА: Хоррор Симулятор Фермы (Мод, Без рекламы) v1.0

Днём — фермер. Ночью — добыча

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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WetBox Squad
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26
Описание

REAP: Horror Farming Simulator — это мрачное и атмосферное выживание, в котором мирная фермерская рутина сталкивается с настоящим кошмаром. Ты — человек, бросивший цивилизацию ради уединения в заброшенной деревне. У тебя есть дом, немного земли и амбициозные планы: возродить хозяйство, засеять грядки, наладить быт. Но стоит солнцу сесть, как в округе появляются жуткие твари — и твоё уединение превращается в борьбу за жизнь. Здесь нельзя просто "пропустить ночь" — её надо пережить.


Днём ты строишь, выращиваешь и чинишь. Ночью — укрепляешь окна, прячешься, или вступаешь в бой. REAP предлагает необычное сочетание симулятора фермы и хоррора, где каждый урожай — шаг к выживанию, а каждая ночь — новый страх. Улучшай своё укрытие, ищи ресурсы, следи за циклами, и главное — не расслабляйся. Игра не объясняет, что случилось с этой землёй… но, возможно, именно тебе суждено это выяснить. Или погибнуть в попытке. Добро пожаловать в ад для интровертов.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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