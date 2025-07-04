Описание

Симулятор охоты 4x4 — это захватывающее приключение для настоящих мужчин, где ты сталкиваешься с хозяевами дикой природы лицом к лицу. Заводи мотор внедорожника 4x4, цепляй прицеп и захватывай карабин с патронами — и вперед, на охоту! Эта игра предложит тебе шанс испытать свои охотничьи навыки в самых разных условиях, на охоте за самыми разнообразными животными.





Ты будешь проезжать по диким территориям, используя мощь своего внедорожника, чтобы добраться до нужных мест, где скрываются дичь и звери. Не забывай про снаряжение и точность — каждая встреча с животным может стать решающим моментом. Готов ли ты отправиться на охоту и стать настоящим мастером выживания в дикой природе?