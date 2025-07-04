Симулятор охоты 4х4 (Мод, Много денег) v1.34
В поисках дичи где природа и мощь машины становятся твоими союзниками
Симулятор охоты 4x4 — это захватывающее приключение для настоящих мужчин, где ты сталкиваешься с хозяевами дикой природы лицом к лицу. Заводи мотор внедорожника 4x4, цепляй прицеп и захватывай карабин с патронами — и вперед, на охоту! Эта игра предложит тебе шанс испытать свои охотничьи навыки в самых разных условиях, на охоте за самыми разнообразными животными.
Ты будешь проезжать по диким территориям, используя мощь своего внедорожника, чтобы добраться до нужных мест, где скрываются дичь и звери. Не забывай про снаряжение и точность — каждая встреча с животным может стать решающим моментом. Готов ли ты отправиться на охоту и стать настоящим мастером выживания в дикой природе?
Много денег
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.