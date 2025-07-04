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Симулятор охоты 4х4 (Мод, Много денег)

Симулятор охоты 4х4 (Мод, Много денег) v1.34

В поисках дичи где природа и мощь машины становятся твоими союзниками

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Версия:
1.34
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OppanaGames FZC LLC
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:45
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Описание

Симулятор охоты 4x4 — это захватывающее приключение для настоящих мужчин, где ты сталкиваешься с хозяевами дикой природы лицом к лицу. Заводи мотор внедорожника 4x4, цепляй прицеп и захватывай карабин с патронами — и вперед, на охоту! Эта игра предложит тебе шанс испытать свои охотничьи навыки в самых разных условиях, на охоте за самыми разнообразными животными.


Ты будешь проезжать по диким территориям, используя мощь своего внедорожника, чтобы добраться до нужных мест, где скрываются дичь и звери. Не забывай про снаряжение и точность — каждая встреча с животным может стать решающим моментом. Готов ли ты отправиться на охоту и стать настоящим мастером выживания в дикой природе?


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор охоты 4х4 (Мод, Много денег) v1.34 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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