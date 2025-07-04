Описание

PROJECT: PLAYTIME — это бесплатная многопользовательская игра ужасов, в которой шесть игроков должны работать вместе, чтобы создать одну гигантскую игрушку, избегая при этом монстра, который охотится за ними по заброшенной фабрике игрушек. Седьмой игрок берет на себя роль самого монстра, цель которого — уничтожить всех выживших. Это не просто игра о выживании — это настоящее испытание на доверие и координацию.





Каждый игрок-выживший должен использовать свой GrabPack, мощный инструмент с длинными выдвижными руками, чтобы решать головоломки, добывать гигантские детали игрушек, и избегать контакта с ужасными монстрами, населяющими фабрику. В то время как вы пытаетесь собрать части игрушки, важно не только быть умным, но и действовать слаженно, чтобы не стать добычей чудовищ. Каждая загадка и каждый маневр могут быть решающим, ведь на кону стоит не только ваша жизнь, но и возможность победить в этой жуткой охоте на выживание.