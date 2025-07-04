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PROJECT: PLAYTIME (Мод, Unlocked)

PROJECT: PLAYTIME (Мод, Unlocked) v0.5.0

Ужасная охота на выживание где каждый шаг может стать последним

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Версия:
0.5.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Strix Flare Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:09
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 644 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

PROJECT: PLAYTIME — это бесплатная многопользовательская игра ужасов, в которой шесть игроков должны работать вместе, чтобы создать одну гигантскую игрушку, избегая при этом монстра, который охотится за ними по заброшенной фабрике игрушек. Седьмой игрок берет на себя роль самого монстра, цель которого — уничтожить всех выживших. Это не просто игра о выживании — это настоящее испытание на доверие и координацию.


Каждый игрок-выживший должен использовать свой GrabPack, мощный инструмент с длинными выдвижными руками, чтобы решать головоломки, добывать гигантские детали игрушек, и избегать контакта с ужасными монстрами, населяющими фабрику. В то время как вы пытаетесь собрать части игрушки, важно не только быть умным, но и действовать слаженно, чтобы не стать добычей чудовищ. Каждая загадка и каждый маневр могут быть решающим, ведь на кону стоит не только ваша жизнь, но и возможность победить в этой жуткой охоте на выживание.


Информация о модах

Разблокированная игра

Демо-версия игры создана фанатами и может не работать на некоторых устройствах или содержать множество ошибок!

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Игра входит в подборки:
Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Unlocked

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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