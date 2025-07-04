PROJECT: PLAYTIME (Мод, Unlocked) v0.5.0
Ужасная охота на выживание где каждый шаг может стать последним
PROJECT: PLAYTIME — это бесплатная многопользовательская игра ужасов, в которой шесть игроков должны работать вместе, чтобы создать одну гигантскую игрушку, избегая при этом монстра, который охотится за ними по заброшенной фабрике игрушек. Седьмой игрок берет на себя роль самого монстра, цель которого — уничтожить всех выживших. Это не просто игра о выживании — это настоящее испытание на доверие и координацию.
Каждый игрок-выживший должен использовать свой GrabPack, мощный инструмент с длинными выдвижными руками, чтобы решать головоломки, добывать гигантские детали игрушек, и избегать контакта с ужасными монстрами, населяющими фабрику. В то время как вы пытаетесь собрать части игрушки, важно не только быть умным, но и действовать слаженно, чтобы не стать добычей чудовищ. Каждая загадка и каждый маневр могут быть решающим, ведь на кону стоит не только ваша жизнь, но и возможность победить в этой жуткой охоте на выживание.
Разблокированная игра
Демо-версия игры создана фанатами и может не работать на некоторых устройствах или содержать множество ошибок!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.