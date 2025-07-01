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Autogun Heroes GO (Мод Меню)

Autogun Heroes GO (Мод Меню) v1.0.0

Уклоняйся и стреляй сквозь шквал, взлетай выше пуль и ярости

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nitro Games Oyj
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:30
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 435 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Описание

Autogun Heroes GO возвращает тебя к классическим аркадным шутерам с вертикальной прокруткой: ты — герой с реактивным ранцем, парящий над полем битвы, где сотни снарядов и взрывов не оставляют места для промаха. Ты мгновенно реагируешь на узкие коридоры огня, выбираешь момент, чтобы открыть ответный огонь, и чувствуешь, как точное управление превращает хаос в чистое мастерство.


Волны смертоносных врагов сменяются боссами-гигантами, заполняющими весь экран смертоносными узорами пуль. Собирай модули улучшения — новые стволы, энергощиты и ускорители, чтобы собрать идеальный билд, и возвращайся в бой без пауз благодаря мгновенному респавну. Игра предлагает короткие, но насыщенные сессии, работает офлайн, без рекламы, и дарит взрыв адреналина в каждой перестрелке.


Информация о модах

Меню модов

Множитель атаки

Множитель защиты

Режим Бога

Множитель скорости

Примечание : если у вас возникли какие-либо проблемы, попробуйте перезапустить систему или используйте эмулятор.

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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