Описание

Autogun Heroes GO возвращает тебя к классическим аркадным шутерам с вертикальной прокруткой: ты — герой с реактивным ранцем, парящий над полем битвы, где сотни снарядов и взрывов не оставляют места для промаха. Ты мгновенно реагируешь на узкие коридоры огня, выбираешь момент, чтобы открыть ответный огонь, и чувствуешь, как точное управление превращает хаос в чистое мастерство.





Волны смертоносных врагов сменяются боссами-гигантами, заполняющими весь экран смертоносными узорами пуль. Собирай модули улучшения — новые стволы, энергощиты и ускорители, чтобы собрать идеальный билд, и возвращайся в бой без пауз благодаря мгновенному респавну. Игра предлагает короткие, но насыщенные сессии, работает офлайн, без рекламы, и дарит взрыв адреналина в каждой перестрелке.