Autogun Heroes GO (Мод Меню) v1.0.0
Уклоняйся и стреляй сквозь шквал, взлетай выше пуль и ярости
Autogun Heroes GO возвращает тебя к классическим аркадным шутерам с вертикальной прокруткой: ты — герой с реактивным ранцем, парящий над полем битвы, где сотни снарядов и взрывов не оставляют места для промаха. Ты мгновенно реагируешь на узкие коридоры огня, выбираешь момент, чтобы открыть ответный огонь, и чувствуешь, как точное управление превращает хаос в чистое мастерство.
Волны смертоносных врагов сменяются боссами-гигантами, заполняющими весь экран смертоносными узорами пуль. Собирай модули улучшения — новые стволы, энергощиты и ускорители, чтобы собрать идеальный билд, и возвращайся в бой без пауз благодаря мгновенному респавну. Игра предлагает короткие, но насыщенные сессии, работает офлайн, без рекламы, и дарит взрыв адреналина в каждой перестрелке.
Меню модов
Множитель атаки
Множитель защиты
Режим Бога
Множитель скорости
Примечание : если у вас возникли какие-либо проблемы, попробуйте перезапустить систему или используйте эмулятор.
Скачать Autogun Heroes GO (Мод Меню) v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.