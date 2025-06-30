android-1.ru / Игры / Экшен / Train Protector (Мод меню)
Train Protector (Мод меню)

Train Protector (Мод меню) v0.1

Отстреливай орды зомби из вагона, чини рельсы и ищи путь спасения поезда

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kiwert Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 18:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Train Protector — roguelike-экшен на рельсах постапокалипсиса. Ты держишь оборону на безумно мчащемся локомотиве, стреляешь от первого лица и выбираешь стрелки прямо на ходу. Каждые пять минут в окно врываются новые развилки: крутить турель или ловить ресурсные ящики, чинить повреждённые вагоны или отталкивать зомби-титанов, пока скорость не сорвётся. Сможешь ли ты удержать состав до следующего туннеля?


Расширяй броню вагонов, улучшай оружие и открывай тактические развилки: безопасный обход или зона с добычей, где шанс сорвать эпический модуль — 20%. Каждая остановка приносит очки исследований, за которые ты усиливаешь генератор, добавляешь электрические ловушки и открываешь перки экипажа. Система боёв с боссами-колоссами проверит реакцию, а офлайн-режим сохранит прогресс в пути. Запрыгивай — поезд ждёт только героя!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Скорострельность x15
  • Радиус огня x2
  • Урон 1 удар убить x999
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Train Protector (Мод меню) v0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Train Protector (Мод меню) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Sugar Rush - A Quick Adventure (Мод меню)
Sugar Rush - A Quick Adventure (Мод меню)
Version: 4.67.5
Western Cowboy Zombie Hunter (Мод Меню)
Western Cowboy Zombie Hunter (Мод Меню)
Version: 0.2
Persona5: The Phantom X (полная версия)
Persona5: The Phantom X (полная версия)
Version: 1.0.1
Tank Sniper — 3D снайпер-шутер (Мод, Большие награды)
Tank Sniper — 3D снайпер-шутер (Мод, Большие награды)
Version: 0.3.80
Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки)
Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.25.42
Dark Plagues: Survival War (Мод, Много денег)
Dark Plagues: Survival War (Мод, Много денег)
Version: 1.0.1
God Slayer: RPG Roguelike (Мод Меню)
God Slayer: RPG Roguelike (Мод Меню)
Version: 0.0.2
Shadow Ninja Soul Reborn
Shadow Ninja Soul Reborn
Version: 1.1.001

Отзывы о Train Protector (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив