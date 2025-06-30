Train Protector (Мод меню) v0.1
Отстреливай орды зомби из вагона, чини рельсы и ищи путь спасения поезда
Train Protector — roguelike-экшен на рельсах постапокалипсиса. Ты держишь оборону на безумно мчащемся локомотиве, стреляешь от первого лица и выбираешь стрелки прямо на ходу. Каждые пять минут в окно врываются новые развилки: крутить турель или ловить ресурсные ящики, чинить повреждённые вагоны или отталкивать зомби-титанов, пока скорость не сорвётся. Сможешь ли ты удержать состав до следующего туннеля?
Расширяй броню вагонов, улучшай оружие и открывай тактические развилки: безопасный обход или зона с добычей, где шанс сорвать эпический модуль — 20%. Каждая остановка приносит очки исследований, за которые ты усиливаешь генератор, добавляешь электрические ловушки и открываешь перки экипажа. Система боёв с боссами-колоссами проверит реакцию, а офлайн-режим сохранит прогресс в пути. Запрыгивай — поезд ждёт только героя!
- Меню модов
- Режим Бога
- Скорострельность x15
- Радиус огня x2
- Урон 1 удар убить x999
Скачать Train Protector (Мод меню) v0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.