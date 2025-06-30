Описание

Train Protector — roguelike-экшен на рельсах постапокалипсиса. Ты держишь оборону на безумно мчащемся локомотиве, стреляешь от первого лица и выбираешь стрелки прямо на ходу. Каждые пять минут в окно врываются новые развилки: крутить турель или ловить ресурсные ящики, чинить повреждённые вагоны или отталкивать зомби-титанов, пока скорость не сорвётся. Сможешь ли ты удержать состав до следующего туннеля?





Расширяй броню вагонов, улучшай оружие и открывай тактические развилки: безопасный обход или зона с добычей, где шанс сорвать эпический модуль — 20%. Каждая остановка приносит очки исследований, за которые ты усиливаешь генератор, добавляешь электрические ловушки и открываешь перки экипажа. Система боёв с боссами-колоссами проверит реакцию, а офлайн-режим сохранит прогресс в пути. Запрыгивай — поезд ждёт только героя!