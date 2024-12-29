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Sword Survival (Мод Меню)

Ngự Kiếm Sinh Tồn 1.0.16

Мод меню
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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Open Game
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 518 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
93
Скриншоты
Описание

Sword Survival (Ngu Kiem Sinh Ton) — это захватывающая ролевая файтинг-игра, в которой вы возьмете на себя роль живого монаха, сражающегося с демонами. Здесь вас ждет не просто сражение с одним типом врагов: каждый демон обладает уникальными стилями боя и навыками, и чтобы победить их, вам понадобятся наблюдательность и гибкость. Исход игры полностью зависит от вас и вашей способности адаптироваться к разнообразным вызовам.


В этом мире нет границ для ваших навыков, и вы можете создать эпические битвы во имя праведности, чтобы уничтожить зло. Sword Survival предлагает драматичный и увлекательный геймплей, где вы сможете испытать себя и показать своё мастерство, сражаясь за честь и спасение мира, чтобы вдохновить будущие поколения.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Множитель ОПЫТА

Множитель скорости

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 Теги темы: Мод меню

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