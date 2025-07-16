Описание

Army Commander: Battlegrounds — мобильная стратегия, где рев моторов и звон стали сходятся на полях генерала-новичка. Ты начинаешь с небольшого лагеря, за пять минут собираешь золото, клонишь первую казарму и шлёшь свежий взвод к нейтральной вышке. Пехота зажимает триггеры, броня гремит гусеницами, полоска влияния медленно перекрашивает землю в твой цвет. Пока соперник думает, ты уже поднимаешь флаг над ресурсной точкой и решаешь, хватит ли сил удержать её до конца раунда.





Заработанное золото моментально уходит на улучшение армии: открывай новые типы войск, усиливай доспехи и выпускай на поле чемпионов-героев с уникальными ультами. Дальше — вихрь массовых сражений 10 × 10, где правильный строй и точное время призыва важнее голой численности. Метапрогрессия не отпускает: медали тратятся на редкие навыки, а эмблема твоей фракции медленно ползёт вверх по глобальному рейтингу. Скачай игру и докажи, что настоящий главнокомандующий кует победу заранее.