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Army Commander: Battlegrounds (Мод Меню)

Army Commander: Battlegrounds (Мод Меню) v0.1

Собери войска и преврати каждую точку карты в свой плацдарм тактики

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Valentin Klimenko
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Army Commander: Battlegrounds — мобильная стратегия, где рев моторов и звон стали сходятся на полях генерала-новичка. Ты начинаешь с небольшого лагеря, за пять минут собираешь золото, клонишь первую казарму и шлёшь свежий взвод к нейтральной вышке. Пехота зажимает триггеры, броня гремит гусеницами, полоска влияния медленно перекрашивает землю в твой цвет. Пока соперник думает, ты уже поднимаешь флаг над ресурсной точкой и решаешь, хватит ли сил удержать её до конца раунда.


Заработанное золото моментально уходит на улучшение армии: открывай новые типы войск, усиливай доспехи и выпускай на поле чемпионов-героев с уникальными ультами. Дальше — вихрь массовых сражений 10 × 10, где правильный строй и точное время призыва важнее голой численности. Метапрогрессия не отпускает: медали тратятся на редкие навыки, а эмблема твоей фракции медленно ползёт вверх по глобальному рейтингу. Скачай игру и докажи, что настоящий главнокомандующий кует победу заранее.


Информация о модах

Мод Меню

Множитель всех характеристик при улучшении

Множитель опыта

Множитель скорости

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Army Commander: Battlegrounds (Мод Меню) v0.1 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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