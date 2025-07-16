Army Commander: Battlegrounds (Мод Меню) v0.1
Собери войска и преврати каждую точку карты в свой плацдарм тактики
Army Commander: Battlegrounds — мобильная стратегия, где рев моторов и звон стали сходятся на полях генерала-новичка. Ты начинаешь с небольшого лагеря, за пять минут собираешь золото, клонишь первую казарму и шлёшь свежий взвод к нейтральной вышке. Пехота зажимает триггеры, броня гремит гусеницами, полоска влияния медленно перекрашивает землю в твой цвет. Пока соперник думает, ты уже поднимаешь флаг над ресурсной точкой и решаешь, хватит ли сил удержать её до конца раунда.
Заработанное золото моментально уходит на улучшение армии: открывай новые типы войск, усиливай доспехи и выпускай на поле чемпионов-героев с уникальными ультами. Дальше — вихрь массовых сражений 10 × 10, где правильный строй и точное время призыва важнее голой численности. Метапрогрессия не отпускает: медали тратятся на редкие навыки, а эмблема твоей фракции медленно ползёт вверх по глобальному рейтингу. Скачай игру и докажи, что настоящий главнокомандующий кует победу заранее.
Мод Меню
Множитель всех характеристик при улучшении
Множитель опыта
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.