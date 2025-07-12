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SNO snow white (Мод меню)

SNO snow white (Мод меню) v1.0.0

Открой тайны заснетой планеты, чередуя измерения в научно-фантастическом экшене

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
BuchioGames
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 21:08
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Описание

SNO snow white — это необычное научно-фантастическое приключение, в котором герой, переживший войну с ИИ, высаживается на покрытую снегом и тайнами планету. Здесь классический 2D-экшен сочетается с объемными 3D-головоломками, создавая уникальный игровой опыт. Система смены измерений позволяет переключаться между режимами, чтобы активировать механизмы, преодолевать препятствия и находить скрытые пути. Всё построено по принципу метроидвании, где каждый открытый путь ведёт к новым загадкам.


Исследование мира SNO snow white требует внимания, наблюдательности и логики. Ваша интуиция и умение адаптироваться к двухмерному и трёхмерному пространству станут главными инструментами на пути к истине. Уровни тесно переплетены между собой, что позволяет чувствовать прогресс и постоянное развитие. Это приключение не просто про экшен — это история о поиске, открытиях и тонкой грани между реальностями.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Бесплатная покупка в приложении
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 Теги темы: Мод меню

Скачать SNO snow white (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

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Скачать SNO snow white (Мод меню) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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