Описание

SNO snow white — это необычное научно-фантастическое приключение, в котором герой, переживший войну с ИИ, высаживается на покрытую снегом и тайнами планету. Здесь классический 2D-экшен сочетается с объемными 3D-головоломками, создавая уникальный игровой опыт. Система смены измерений позволяет переключаться между режимами, чтобы активировать механизмы, преодолевать препятствия и находить скрытые пути. Всё построено по принципу метроидвании, где каждый открытый путь ведёт к новым загадкам.





Исследование мира SNO snow white требует внимания, наблюдательности и логики. Ваша интуиция и умение адаптироваться к двухмерному и трёхмерному пространству станут главными инструментами на пути к истине. Уровни тесно переплетены между собой, что позволяет чувствовать прогресс и постоянное развитие. Это приключение не просто про экшен — это история о поиске, открытиях и тонкой грани между реальностями.