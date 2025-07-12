SNO snow white (Мод меню) v1.0.0
Открой тайны заснетой планеты, чередуя измерения в научно-фантастическом экшене
SNO snow white — это необычное научно-фантастическое приключение, в котором герой, переживший войну с ИИ, высаживается на покрытую снегом и тайнами планету. Здесь классический 2D-экшен сочетается с объемными 3D-головоломками, создавая уникальный игровой опыт. Система смены измерений позволяет переключаться между режимами, чтобы активировать механизмы, преодолевать препятствия и находить скрытые пути. Всё построено по принципу метроидвании, где каждый открытый путь ведёт к новым загадкам.
Исследование мира SNO snow white требует внимания, наблюдательности и логики. Ваша интуиция и умение адаптироваться к двухмерному и трёхмерному пространству станут главными инструментами на пути к истине. Уровни тесно переплетены между собой, что позволяет чувствовать прогресс и постоянное развитие. Это приключение не просто про экшен — это история о поиске, открытиях и тонкой грани между реальностями.
- Мод Меню
- Множитель урона
- Режим Бога
- Бесплатная покупка в приложении
Скачать SNO snow white (Мод меню) v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.