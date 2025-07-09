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Комнаты Денди (Мод, Без рекламы)

Комнаты Денди (Мод, Без рекламы) v0.0.92

Добро пожаловать в хаос — выживай, строй, ломай

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Версия:
0.0.92
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Maxim Ten
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Dandy's Rooms — это безумное приключение, где каждое действие может обернуться катастрофой, а каждый шаг — началом новой заварушки. Тебе предстоит решать задачи, строить, защищать, импровизировать и мешать другим разрушить твой прогресс. Соперники не дремлют: они тоже стремятся к цели, готовы портить твои планы, красть ресурсы или просто устраивать полный бардак. В этом мире ничего не стабильно, а события развиваются по своим причудливым законам.


Используй весь доступный арсенал предметов — от ловушек до пушек, от бытовых предметов до фантастических устройств. Каждая комната — это новая головоломка, поле битвы и зона выживания одновременно. Игру отличают нестандартный визуал, экспрессивные персонажи, обилие взаимодействий и ощущение, что ты вечно на грани — то ли победы, то ли хаоса. Dandy's Rooms — это идеальный выбор для тех, кто любит сюрреализм, активный геймплей и постоянную борьбу за контроль в самых странных условиях.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Комнаты Денди (Мод, Без рекламы) v0.0.92 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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