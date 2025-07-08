Описание

Стилист Магии: Игры Одевалки — это яркое и увлекательное приключение, где мода встречается с волшебством, а каждый наряд раскрывает твою фантазию. Создавай образы для десятков персонажей, подбирай стиль от кроссовок до корон, меняй причёски, макияж, добавляй магические аксессуары и даже выбирай питомцев и оружие! Здесь важна каждая деталь: будь то цвет глаз или оттенок крыльев — всё влияет на финальный образ. Если ты обожаешь модные игры для девочек оффлайн — добро пожаловать в свою мечту.





Каждая твоя стилизация оценивается, а значит — чем оригинальнее образ, тем больше очков и наград ты получишь. Открывай новые предметы, волшебных животных и декоративные детали, заполняй свою коллекцию и укрась личную комнату трофеями стиля. Игра не требует интернета, подходит для всех возрастов и поддерживает как классические, так и фэнтезийные наряды. Стилист Магии — это не просто одевалка. Это твой собственный волшебный подиум, где ты — главный модельер.