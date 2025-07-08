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Стилист Магии: Игры Одевалки

Стилист Магии: Игры Одевалки v2

Преврати фантазию в моду — стань стилистом волшебного мира

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Версия:
2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Fashion Stylist Games
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Стилист Магии: Игры Одевалки — это яркое и увлекательное приключение, где мода встречается с волшебством, а каждый наряд раскрывает твою фантазию. Создавай образы для десятков персонажей, подбирай стиль от кроссовок до корон, меняй причёски, макияж, добавляй магические аксессуары и даже выбирай питомцев и оружие! Здесь важна каждая деталь: будь то цвет глаз или оттенок крыльев — всё влияет на финальный образ. Если ты обожаешь модные игры для девочек оффлайн — добро пожаловать в свою мечту.


Каждая твоя стилизация оценивается, а значит — чем оригинальнее образ, тем больше очков и наград ты получишь. Открывай новые предметы, волшебных животных и декоративные детали, заполняй свою коллекцию и укрась личную комнату трофеями стиля. Игра не требует интернета, подходит для всех возрастов и поддерживает как классические, так и фэнтезийные наряды. Стилист Магии — это не просто одевалка. Это твой собственный волшебный подиум, где ты — главный модельер.


Информация о модах

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Скачать Стилист Магии: Игры Одевалки 103 Мб Ссылка 2 103 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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