Стилист Магии: Игры Одевалки v2
Преврати фантазию в моду — стань стилистом волшебного мира
Стилист Магии: Игры Одевалки — это яркое и увлекательное приключение, где мода встречается с волшебством, а каждый наряд раскрывает твою фантазию. Создавай образы для десятков персонажей, подбирай стиль от кроссовок до корон, меняй причёски, макияж, добавляй магические аксессуары и даже выбирай питомцев и оружие! Здесь важна каждая деталь: будь то цвет глаз или оттенок крыльев — всё влияет на финальный образ. Если ты обожаешь модные игры для девочек оффлайн — добро пожаловать в свою мечту.
Каждая твоя стилизация оценивается, а значит — чем оригинальнее образ, тем больше очков и наград ты получишь. Открывай новые предметы, волшебных животных и декоративные детали, заполняй свою коллекцию и укрась личную комнату трофеями стиля. Игра не требует интернета, подходит для всех возрастов и поддерживает как классические, так и фэнтезийные наряды. Стилист Магии — это не просто одевалка. Это твой собственный волшебный подиум, где ты — главный модельер.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.