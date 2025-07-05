My Cozy Coloring — это расслабляющая раскраска по номерам, созданная для тех, кто хочет отвлечься от суеты и немного побыть наедине с собой. Здесь нет спешки и стресса — только тишина, медитативные нажатия и уютные иллюстрации, которые постепенно оживают у тебя под пальцами. Раскрашивай тёплые интерьеры, ленивых кошек, зелёные уголки и атмосферные бытовые сцены. Каждое касание — шаг к спокойствию. Никакой грязи, кистей или подготовок — просто цифры, цвета и удовлетворение от завершения.
Каждый день открываются новые изображения, которые можно собирать в свою уютную коллекцию. Хочешь начать утро с чашкой кофе и мягким интерьером? Или завершить вечер раскрашиванием книжной полки и пушистой подушки? My Cozy Coloring предлагает момент покоя в любое время дня. Прогресс плавный и приятный, а завершённые сцены раскрывают маленькие визуальные истории. Если тебе нужно тепло и немного тишины — ты знаешь, куда заглянуть.
Полная версия
Скачать My Cozy Coloring v1.0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.