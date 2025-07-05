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My Cozy Coloring

My Cozy Coloring v1.0.1

Тепло, уют и капелька цвета — твоя личная арт-терапия

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Softnest Studio
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 18:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

My Cozy Coloring — это расслабляющая раскраска по номерам, созданная для тех, кто хочет отвлечься от суеты и немного побыть наедине с собой. Здесь нет спешки и стресса — только тишина, медитативные нажатия и уютные иллюстрации, которые постепенно оживают у тебя под пальцами. Раскрашивай тёплые интерьеры, ленивых кошек, зелёные уголки и атмосферные бытовые сцены. Каждое касание — шаг к спокойствию. Никакой грязи, кистей или подготовок — просто цифры, цвета и удовлетворение от завершения.


Каждый день открываются новые изображения, которые можно собирать в свою уютную коллекцию. Хочешь начать утро с чашкой кофе и мягким интерьером? Или завершить вечер раскрашиванием книжной полки и пушистой подушки? My Cozy Coloring предлагает момент покоя в любое время дня. Прогресс плавный и приятный, а завершённые сцены раскрывают маленькие визуальные истории. Если тебе нужно тепло и немного тишины — ты знаешь, куда заглянуть.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать My Cozy Coloring 59 Мб Ссылка 2 59 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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