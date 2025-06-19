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Labyrinth City (Мод, Unlocked)

Labyrinth City (Мод, Unlocked) 1.0.9

Проводи детектива сквозь лабиринты и раскрывай тайны его волшебного мира
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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
StoreRider
Категория:
Казуальные / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 16:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Ты попадаешь в красочный мир Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, где каждую сцену рисовали как разворот детской книги. С первой секунды понятно: это приключенческая головоломка-лабиринт, и твоя петля проста — веди Пьера по извилистым тропам, тапай на интерактивные объекты и собирай подсказки для поимки похитителя маски. Клик — и улица оживает, ещё шаг — тайный тоннель выныривает из фонтана. А что спрятано за следующей листвой, осмелишься проверить?


Каждый уровень предлагает до 500 скрытых дорожек и 100 персонажей, готовых поделиться шепотом подсказок. От подземного метро до домика с призраками ты охотишься за артефактами, открывающими новые страницы альбома и дарящими стикеры для галереи. Интерактивные лабиринты меняются, если повернуть рычаг, а коллекционные загадки открывают секретные мини-уровни. Выполни их все, собери альбом и возвращайся за скоростным режимом — мир Пьера ждёт твоего детективного взгляда!


Информация о модах

Разблокированы все DLC

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Labyrinth City (Мод, Unlocked) v1.0.9 MOD APK

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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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