Описание

Ты попадаешь в красочный мир Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, где каждую сцену рисовали как разворот детской книги. С первой секунды понятно: это приключенческая головоломка-лабиринт, и твоя петля проста — веди Пьера по извилистым тропам, тапай на интерактивные объекты и собирай подсказки для поимки похитителя маски. Клик — и улица оживает, ещё шаг — тайный тоннель выныривает из фонтана. А что спрятано за следующей листвой, осмелишься проверить?





Каждый уровень предлагает до 500 скрытых дорожек и 100 персонажей, готовых поделиться шепотом подсказок. От подземного метро до домика с призраками ты охотишься за артефактами, открывающими новые страницы альбома и дарящими стикеры для галереи. Интерактивные лабиринты меняются, если повернуть рычаг, а коллекционные загадки открывают секретные мини-уровни. Выполни их все, собери альбом и возвращайся за скоростным режимом — мир Пьера ждёт твоего детективного взгляда!