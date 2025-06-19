Labyrinth City (Мод, Unlocked) 1.0.9
Проводи детектива сквозь лабиринты и раскрывай тайны его волшебного мира
Ты попадаешь в красочный мир Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, где каждую сцену рисовали как разворот детской книги. С первой секунды понятно: это приключенческая головоломка-лабиринт, и твоя петля проста — веди Пьера по извилистым тропам, тапай на интерактивные объекты и собирай подсказки для поимки похитителя маски. Клик — и улица оживает, ещё шаг — тайный тоннель выныривает из фонтана. А что спрятано за следующей листвой, осмелишься проверить?
Каждый уровень предлагает до 500 скрытых дорожек и 100 персонажей, готовых поделиться шепотом подсказок. От подземного метро до домика с призраками ты охотишься за артефактами, открывающими новые страницы альбома и дарящими стикеры для галереи. Интерактивные лабиринты меняются, если повернуть рычаг, а коллекционные загадки открывают секретные мини-уровни. Выполни их все, собери альбом и возвращайся за скоростным режимом — мир Пьера ждёт твоего детективного взгляда!
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Внимание▶
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