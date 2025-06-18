Описание

Claw Heroes — Android-пошаговая ролевая игра, где ты попадаешь на арену Когтя, чтобы вырвать из него эпические мечи, щиты и магические артефакты. Каждые пять минут ты выбираешь цель, точно рассчитываешь момент захвата и атакуешь, уворачиваясь от вражеских выпадов. Прокачивай рефлексы, пробуй разные тактики и переживи на себе остроту эмоций — только истинный мастер когтей сможет завладеть богатством Арен!





Во Claw Heroes ты бросаешь вызов на PvP-аренах, сражаясь 1 на 1 против реальных игроков. Собирай 10 уникальных героев и комбинируй более 100 видов снаряжения для новых рекордов. Прокачивай способности, поднимайся по 12 рангам и участвуй в сезонных турнирах. Игра поддерживает кроссплей Android–iOS, офлайн-режим сохраняет прогресс без сети, донат не обязателен. Вступи в битву за трон когтя и докажи мастерство!