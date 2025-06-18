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Claw Heroes (Мод, Много денег)

Claw Heroes (Мод, Много денег) 1.10

Сражайся тактически, хватай могущественное снаряжение и покори врагов!
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Версия:
1.10
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 00:26
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Claw Heroes — Android-пошаговая ролевая игра, где ты попадаешь на арену Когтя, чтобы вырвать из него эпические мечи, щиты и магические артефакты. Каждые пять минут ты выбираешь цель, точно рассчитываешь момент захвата и атакуешь, уворачиваясь от вражеских выпадов. Прокачивай рефлексы, пробуй разные тактики и переживи на себе остроту эмоций — только истинный мастер когтей сможет завладеть богатством Арен!


Во Claw Heroes ты бросаешь вызов на PvP-аренах, сражаясь 1 на 1 против реальных игроков. Собирай 10 уникальных героев и комбинируй более 100 видов снаряжения для новых рекордов. Прокачивай способности, поднимайся по 12 рангам и участвуй в сезонных турнирах. Игра поддерживает кроссплей Android–iOS, офлайн-режим сохраняет прогресс без сети, донат не обязателен. Вступи в битву за трон когтя и докажи мастерство!


Информация о модах

• Неограниченные драгоценные камни

• Неограниченные монеты

• Разблокирован платный стартовый пакет

• Убрать рекламу

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 Теги темы: Много денег

Скачать Claw Heroes (Мод, Много денег) v1.10 MOD APK

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Скачать Claw Heroes (Мод, Много денег) 139 Мб Ссылка 2 139 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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