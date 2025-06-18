Claw Heroes (Мод, Много денег) 1.10
Сражайся тактически, хватай могущественное снаряжение и покори врагов!
Claw Heroes — Android-пошаговая ролевая игра, где ты попадаешь на арену Когтя, чтобы вырвать из него эпические мечи, щиты и магические артефакты. Каждые пять минут ты выбираешь цель, точно рассчитываешь момент захвата и атакуешь, уворачиваясь от вражеских выпадов. Прокачивай рефлексы, пробуй разные тактики и переживи на себе остроту эмоций — только истинный мастер когтей сможет завладеть богатством Арен!
Во Claw Heroes ты бросаешь вызов на PvP-аренах, сражаясь 1 на 1 против реальных игроков. Собирай 10 уникальных героев и комбинируй более 100 видов снаряжения для новых рекордов. Прокачивай способности, поднимайся по 12 рангам и участвуй в сезонных турнирах. Игра поддерживает кроссплей Android–iOS, офлайн-режим сохраняет прогресс без сети, донат не обязателен. Вступи в битву за трон когтя и докажи мастерство!
• Неограниченные драгоценные камни
• Неограниченные монеты
• Разблокирован платный стартовый пакет
• Убрать рекламу
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.