Legend of Mushroom — это захватывающее приключение, в котором вы, последний воин Грибного острова, отправляетесь на миссию по возрождению своего дома. Получив благословение от Богини Лампы, вы обретаете волшебную лампу, из которой можно извлекать фантастическое снаряжение. Ваша задача — собрать могущественных союзников и сразиться с опасными боссами, чтобы защитить остров от угроз.
Игровой процесс основан на простоте и увлекательности: просто нажмите на волшебную лампу, чтобы открыть эпическое снаряжение и сразиться с множеством монстров. Вы будете собирать добычу, повышать уровень своей лампы и увеличивать шансы на выпадение редкого оружия. Каждое касание приносит не только божественное снаряжение, но и повышает ваши характеристики, что делает вас сильнее и готовым к новым испытаниям.
Одной из ключевых особенностей игры является функция автоматического прогресса, благодаря которой вы можете наслаждаться игрой, не беспокоясь о постоянном контроле. Это позволяет вам сосредоточиться на стратегии и развитии, погружаясь в мир Грибного острова и его чудес. Legend of Mushroom предлагает игрокам уникальное сочетание стратегии и приключений, где каждое ваше решение может изменить ход игры.
1. ВЫСОКИЙ УРОН
2. УМЕНЬШЕНИЕ КД НАВЫКА
3. БЫСТРАЯ АТАКА
4. МЕНЮ МОДОВ
Примечание : Вылет при активации функций меню — это нормально, просто перезапустите игру и откройте ее снова. У вас должна быть учетная запись из оригинальной игры, чтобы убедиться, что она будет работать и на модифицированном apk. Рассмотрите возможность просмотра видеоурока, если вы не уверены в моде игры.
Скачать Legend of Mushroom: Rush - SEA (Мод Меню) v2.0.51 MOD APK
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