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Legend of Mushroom: Rush - SEA (Мод Меню)

Legend of Mushroom: Rush - SEA (Мод Меню) 2.0.51

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Версия:
2.0.51
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SPARKGAME
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 750 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 820
Скриншоты
Описание

Legend of Mushroom — это захватывающее приключение, в котором вы, последний воин Грибного острова, отправляетесь на миссию по возрождению своего дома. Получив благословение от Богини Лампы, вы обретаете волшебную лампу, из которой можно извлекать фантастическое снаряжение. Ваша задача — собрать могущественных союзников и сразиться с опасными боссами, чтобы защитить остров от угроз.


Игровой процесс основан на простоте и увлекательности: просто нажмите на волшебную лампу, чтобы открыть эпическое снаряжение и сразиться с множеством монстров. Вы будете собирать добычу, повышать уровень своей лампы и увеличивать шансы на выпадение редкого оружия. Каждое касание приносит не только божественное снаряжение, но и повышает ваши характеристики, что делает вас сильнее и готовым к новым испытаниям.


Одной из ключевых особенностей игры является функция автоматического прогресса, благодаря которой вы можете наслаждаться игрой, не беспокоясь о постоянном контроле. Это позволяет вам сосредоточиться на стратегии и развитии, погружаясь в мир Грибного острова и его чудес. Legend of Mushroom предлагает игрокам уникальное сочетание стратегии и приключений, где каждое ваше решение может изменить ход игры.


Информация о модах

1. ВЫСОКИЙ УРОН

2. УМЕНЬШЕНИЕ КД НАВЫКА

3. БЫСТРАЯ АТАКА

4. МЕНЮ МОДОВ


Примечание : Вылет при активации функций меню — это нормально, просто перезапустите игру и откройте ее снова. У вас должна быть учетная запись из оригинальной игры, чтобы убедиться, что она будет работать и на модифицированном apk. Рассмотрите возможность просмотра видеоурока, если вы не уверены в моде игры.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Legend of Mushroom: Rush - SEA (Мод Меню) v2.0.51 MOD APK

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Скачать Legend of Mushroom: Rush - SEA (Мод Меню) 750 Мб Ссылка 2 750 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Legend of Mushroom: Rush - SEA (Мод Меню)


Комментарии (1)
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Поркаоленей
Поркаоленей 14 января 2025 23:44
Не работает
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