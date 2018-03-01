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Raptor Evolution (Мод Меню)

Raptor Evolution (Мод Меню) 1.0.7

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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Feavy Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
177
Скриншоты
Описание

Raptor Evolution — это увлекательная игра, позволяющая вам погрузиться в мир динозавров и узнать о их характеристиках. В роли плотоядного динозавра вам предстоит охотиться на врагов, что способствует вашему развитию и повышению уровня. Игра предлагает обширную карту, полную различных травоядных динозавров, что делает каждое ваше приключение уникальным и захватывающим.


Игроки испытывают чувство реального хищника, с возможностью развивать свои инстинкты и навыки охоты. Динамичный геймплей и возможность исследовать различные виды динозавров, некоторые из которых могут быть вам незнакомы, добавляют в игру элемент неожиданности и интереса. Каждый новый опыт охоты открывает перед вами новые горизонты.


Эта игра не только развлекает, но и обучает, знакомя с разнообразием динозавров и их повадками. Если вы любите приключения и хотите стать мастером охоты в доисторическом мире, Raptor Evolution станет отличным выбором для вас.


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 Теги темы: Мод меню

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