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Squid Jane: The Last Player (Мод, Без рекламы)

Squid Jane: The Last Player (Мод, Без рекламы) 0.1

Семь смертельных испытаний, где каждый шаг решает твой шанс выжить сегодня
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Версия:
0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MaviDevSoft
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:15
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Squid Jane: The Last Player бросает тебя в шоу-выживание с 7 безжалостными испытаниями, где каждые пять минут происходит адреналиновая смена правил. В «Красный свет, зелёный свет» ты замеряешь дыхание под взглядом куклы; на «Стеклянном мосту» всматриваешься в бликующую плиту, выбирая, треснет ли она под ботинком. Сердце гудит, счётчик ошибок строг, а за спиной — рев толпы. Пройдёшь — увидишь, что за следующим занавесом прячется новый кошмар, отменяющий привычки прошлого раунда.


Победа дарит жетоны, за которые открываешь новые скины и тренируешь реакцию в симуляторе поворотов камеры; упал — возвращаешься к старту, сохранив очки для свежей попытки. «Соревнование недели» перемешивает этапы, добавляя усиленный ветер или зеркальные движения в танцевальной копии, а офлайн-режим считает шаги даже без интернета. Готов ли ты поймать ритм, обмануть стекло и войти в топ-10, чтобы унести главный приз? Проверь себя — арена уже отсчитывает секунды.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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