Squid Jane: The Last Player (Мод, Без рекламы) 0.1
Семь смертельных испытаний, где каждый шаг решает твой шанс выжить сегодня
Squid Jane: The Last Player бросает тебя в шоу-выживание с 7 безжалостными испытаниями, где каждые пять минут происходит адреналиновая смена правил. В «Красный свет, зелёный свет» ты замеряешь дыхание под взглядом куклы; на «Стеклянном мосту» всматриваешься в бликующую плиту, выбирая, треснет ли она под ботинком. Сердце гудит, счётчик ошибок строг, а за спиной — рев толпы. Пройдёшь — увидишь, что за следующим занавесом прячется новый кошмар, отменяющий привычки прошлого раунда.
Победа дарит жетоны, за которые открываешь новые скины и тренируешь реакцию в симуляторе поворотов камеры; упал — возвращаешься к старту, сохранив очки для свежей попытки. «Соревнование недели» перемешивает этапы, добавляя усиленный ветер или зеркальные движения в танцевальной копии, а офлайн-режим считает шаги даже без интернета. Готов ли ты поймать ритм, обмануть стекло и войти в топ-10, чтобы унести главный приз? Проверь себя — арена уже отсчитывает секунды.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.