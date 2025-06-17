Portal Rush (Мод меню) 1.0.0
Бросай арсенал в порталы и прокачивайся нон-стоп в вихре фэнтези хаоса
Portal Rush — экшен-roguelite, где каждый портал рвёт тебя из леса теней в огненные катакомбы. Ты стартуешь с ржавым мечом, охотишься на мелких гоблинов, за каждый фраг получаешь опыт и моментально качаешь уровень. Каждые пять минут приходится выбирать: подхватить топор с редким перком, захватить зелье крит-шанса или нырнуть в новый разлом, где враги толще, но лут ярче. Одно решение делит тебя на героя или падаль — рискнёшь ли перескочить в следующую бездну?
Собирай порталы-сюрпризы с модификаторами волн, комбинируй 40 видов оружия и брони, усиливай руны и смягчай промахи пассивами — roguelite-прогресс хранит каждую крошку опыта между забегами. Друзья попадаются в разломах: спасёшь — они вступят в бой со своими умениями. Еженедельные испытания, таблицы рекордов и офлайн-фарм заставят вернуться, чтобы выбить легендарный сет или побить лучшую волну. Прыгай в портал прямо сейчас — хаос ждёт твоего клинка!
- Меню модов
- Множитель атаки и здоровья
- Один удар
- Высокие ресурсы на выгоде
- Множитель скорости атаки
Скачать Portal Rush (Мод меню) v1.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.