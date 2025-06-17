Описание

Portal Rush — экшен-roguelite, где каждый портал рвёт тебя из леса теней в огненные катакомбы. Ты стартуешь с ржавым мечом, охотишься на мелких гоблинов, за каждый фраг получаешь опыт и моментально качаешь уровень. Каждые пять минут приходится выбирать: подхватить топор с редким перком, захватить зелье крит-шанса или нырнуть в новый разлом, где враги толще, но лут ярче. Одно решение делит тебя на героя или падаль — рискнёшь ли перескочить в следующую бездну?





Собирай порталы-сюрпризы с модификаторами волн, комбинируй 40 видов оружия и брони, усиливай руны и смягчай промахи пассивами — roguelite-прогресс хранит каждую крошку опыта между забегами. Друзья попадаются в разломах: спасёшь — они вступят в бой со своими умениями. Еженедельные испытания, таблицы рекордов и офлайн-фарм заставят вернуться, чтобы выбить легендарный сет или побить лучшую волну. Прыгай в портал прямо сейчас — хаос ждёт твоего клинка!