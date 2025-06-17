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Portal Rush (Мод меню)

Portal Rush (Мод меню) 1.0.0

Бросай арсенал в порталы и прокачивайся нон-стоп в вихре фэнтези хаоса
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Simplits
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 00:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Portal Rush — экшен-roguelite, где каждый портал рвёт тебя из леса теней в огненные катакомбы. Ты стартуешь с ржавым мечом, охотишься на мелких гоблинов, за каждый фраг получаешь опыт и моментально качаешь уровень. Каждые пять минут приходится выбирать: подхватить топор с редким перком, захватить зелье крит-шанса или нырнуть в новый разлом, где враги толще, но лут ярче. Одно решение делит тебя на героя или падаль — рискнёшь ли перескочить в следующую бездну?


Собирай порталы-сюрпризы с модификаторами волн, комбинируй 40 видов оружия и брони, усиливай руны и смягчай промахи пассивами — roguelite-прогресс хранит каждую крошку опыта между забегами. Друзья попадаются в разломах: спасёшь — они вступят в бой со своими умениями. Еженедельные испытания, таблицы рекордов и офлайн-фарм заставят вернуться, чтобы выбить легендарный сет или побить лучшую волну. Прыгай в портал прямо сейчас — хаос ждёт твоего клинка!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель атаки и здоровья 
  • Один удар
  • Высокие ресурсы на выгоде
  • Множитель скорости атаки
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Portal Rush (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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