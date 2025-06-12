Tower Control Manager (Мод, Бесплатные покупки) 1.6
Управляй воздушным хаосом и держи аэропорт под контролем без единой задержки
Tower Control Manager — это симулятор управления аэропортом, где ты становишься диспетчером и руководишь каждым вылетом и посадкой. Следи за графиком, координируй движение самолетов, направляй пассажиров и обеспечивай техническое обслуживание — всё, чтобы аэропорт работал как часы. Ошибки стоят дорого: даже малейшее промедление может привести к задержкам или ЧП. Начни с небольшого терминала и постепенно прокладывай путь к международным авиахабам.
Каждый уровень добавляет новые сложности и задачи: погодные условия, увеличение трафика, VIP-рейсы. Ты сможешь улучшать оборудование, нанимать персонал и открывать новые аэропорты в разных частях света. Смешение стратегии, тайм-менеджмента и реалистичного сценария делает игру особенно затягивающей. Проверь, справишься ли ты с давлением неба и земли одновременно.
Бесплатные покупки
Скачать Tower Control Manager (Мод, Бесплатные покупки) v1.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.