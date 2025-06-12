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Tower Control Manager (Мод, Бесплатные покупки)

Tower Control Manager (Мод, Бесплатные покупки) 1.6

Управляй воздушным хаосом и держи аэропорт под контролем без единой задержки
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Версия:
1.6
Требования:
Android 9
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 11:26
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Tower Control Manager — это симулятор управления аэропортом, где ты становишься диспетчером и руководишь каждым вылетом и посадкой. Следи за графиком, координируй движение самолетов, направляй пассажиров и обеспечивай техническое обслуживание — всё, чтобы аэропорт работал как часы. Ошибки стоят дорого: даже малейшее промедление может привести к задержкам или ЧП. Начни с небольшого терминала и постепенно прокладывай путь к международным авиахабам.


Каждый уровень добавляет новые сложности и задачи: погодные условия, увеличение трафика, VIP-рейсы. Ты сможешь улучшать оборудование, нанимать персонал и открывать новые аэропорты в разных частях света. Смешение стратегии, тайм-менеджмента и реалистичного сценария делает игру особенно затягивающей. Проверь, справишься ли ты с давлением неба и земли одновременно.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать Tower Control Manager (Мод, Бесплатные покупки) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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