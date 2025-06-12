Описание

Tower Control Manager — это симулятор управления аэропортом, где ты становишься диспетчером и руководишь каждым вылетом и посадкой. Следи за графиком, координируй движение самолетов, направляй пассажиров и обеспечивай техническое обслуживание — всё, чтобы аэропорт работал как часы. Ошибки стоят дорого: даже малейшее промедление может привести к задержкам или ЧП. Начни с небольшого терминала и постепенно прокладывай путь к международным авиахабам.





Каждый уровень добавляет новые сложности и задачи: погодные условия, увеличение трафика, VIP-рейсы. Ты сможешь улучшать оборудование, нанимать персонал и открывать новые аэропорты в разных частях света. Смешение стратегии, тайм-менеджмента и реалистичного сценария делает игру особенно затягивающей. Проверь, справишься ли ты с давлением неба и земли одновременно.