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ЛавЛуп (LoveLoop) (Полная версия)

ЛавЛуп (LoveLoop) (Полная версия) 0.11

Собирай карты, проходи испытания и назначай свидания в романтическом кольцевом марафоне
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Версия:
0.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:18
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 217 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

LoveLoop — это казуальная аниме-игра с элементами стратегии и визуального романа, где ты движешься по кольцевой трассе, собирая ресурсы, выполняя задания и стремясь завоевать внимание понравившейся героини. Каждый круг — шанс построить правильную цепочку действий: выбрать нужную карту, пройти проверку, накопить очки и приблизиться к главной цели — романтическому свиданию.


Игровой процесс основан на распределении функциональных карт, управлении временем и сборе коллекционных предметов, необходимых для развития событий. Визуальный стиль выполнен в анимешной эстетике, а персонажи радуют харизмой и разнообразием. Успешное прохождение требует планирования, реакции и немного удачи. LoveLoop — это лёгкая, но увлекательная смесь симпатии, тактики и тайм-менеджмента.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать ЛавЛуп (LoveLoop) (Полная версия) 217 Мб Ссылка 2 217 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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