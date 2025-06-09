ЛавЛуп (LoveLoop) (Полная версия) 0.11
Собирай карты, проходи испытания и назначай свидания в романтическом кольцевом марафоне
LoveLoop — это казуальная аниме-игра с элементами стратегии и визуального романа, где ты движешься по кольцевой трассе, собирая ресурсы, выполняя задания и стремясь завоевать внимание понравившейся героини. Каждый круг — шанс построить правильную цепочку действий: выбрать нужную карту, пройти проверку, накопить очки и приблизиться к главной цели — романтическому свиданию.
Игровой процесс основан на распределении функциональных карт, управлении временем и сборе коллекционных предметов, необходимых для развития событий. Визуальный стиль выполнен в анимешной эстетике, а персонажи радуют харизмой и разнообразием. Успешное прохождение требует планирования, реакции и немного удачи. LoveLoop — это лёгкая, но увлекательная смесь симпатии, тактики и тайм-менеджмента.
Полная версия
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Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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