ASMR Girl: Livestream Mukbang (Мод, Без рекламы) 1.0.8
Ешь на камеру, собирай лайки и стань звездой уютных мукбанг-стримов
ASMR Girl: Livestream Mukbang — это симулятор стримера с элементами idle и готовки. Ты играешь за милую ведущую, которая закупает продукты, готовит блюда и устраивает расслабляющие ASMR-трансляции с вкусной едой. Каждые 5 минут ты выбираешь новое меню, настраиваешь сцену и следишь за реакцией зрителей.
Разблокируй десятки блюд, от острого рамена до сладких десертов, прокачивай стрим-оборудование и костюмы, собирай донаты и подписчиков. Чем активнее взаимодействуешь с чатом — тем быстрее растёт популярность. Игра доступна офлайн, прогресс сохраняется автоматически, внутриигровой магазин — по желанию. Если хочешь расслабиться и окунуться в уютный мукбанг-мир — ASMR Girl тебя ждёт.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.