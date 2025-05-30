Описание

ASMR Girl: Livestream Mukbang — это симулятор стримера с элементами idle и готовки. Ты играешь за милую ведущую, которая закупает продукты, готовит блюда и устраивает расслабляющие ASMR-трансляции с вкусной едой. Каждые 5 минут ты выбираешь новое меню, настраиваешь сцену и следишь за реакцией зрителей.





Разблокируй десятки блюд, от острого рамена до сладких десертов, прокачивай стрим-оборудование и костюмы, собирай донаты и подписчиков. Чем активнее взаимодействуешь с чатом — тем быстрее растёт популярность. Игра доступна офлайн, прогресс сохраняется автоматически, внутриигровой магазин — по желанию. Если хочешь расслабиться и окунуться в уютный мукбанг-мир — ASMR Girl тебя ждёт.