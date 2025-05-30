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ASMR Girl: Livestream Mukbang (Мод, Без рекламы)

ASMR Girl: Livestream Mukbang (Мод, Без рекламы) 1.0.8

Ешь на камеру, собирай лайки и стань звездой уютных мукбанг-стримов
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Версия:
1.0.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Getsmart LLC
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 255 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
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Описание

ASMR Girl: Livestream Mukbang — это симулятор стримера с элементами idle и готовки. Ты играешь за милую ведущую, которая закупает продукты, готовит блюда и устраивает расслабляющие ASMR-трансляции с вкусной едой. Каждые 5 минут ты выбираешь новое меню, настраиваешь сцену и следишь за реакцией зрителей.


Разблокируй десятки блюд, от острого рамена до сладких десертов, прокачивай стрим-оборудование и костюмы, собирай донаты и подписчиков. Чем активнее взаимодействуешь с чатом — тем быстрее растёт популярность. Игра доступна офлайн, прогресс сохраняется автоматически, внутриигровой магазин — по желанию. Если хочешь расслабиться и окунуться в уютный мукбанг-мир — ASMR Girl тебя ждёт.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать ASMR Girl: Livestream Mukbang (Мод, Без рекламы) v1.0.8 MOD APK

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Скачать ASMR Girl: Livestream Mukbang (Мод, Без рекламы) 255 Мб Ссылка 2 255 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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