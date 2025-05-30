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Вырасти Сад - Grow a Garden (Мод, Много денег)

Вырасти Сад - Grow a Garden (Мод, Много денег) 1.2.4

Посади семя, собери урожай и расширь свой сад до сказочного уголка
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Версия:
1.2.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Khadiev - Scary Horror Games 3D
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Вырасти Сад — Grow a Garden — это расслабляющий симулятор с элементами управления, где ты начинаешь с одной грядки и каждые пять минут сажаешь новые культуры, поливаешь, удобряешь и собираешь урожай. Простая петля "посадил — вырастил — продал" затягивает с первых минут, а постоянный прогресс делает игру особенно приятной.


Прокачивай инструменты, открывай новые участки и редкие семена, украшай сад и выращивай как овощи, так и декоративные растения. В игре более 40 видов культур, автоматизация процессов, ежедневные задания и возможность играть офлайн. Если хочешь отдохнуть, но при этом видеть результат своих действий — Вырасти Сад подарит тебе спокойствие, уют и азарт роста.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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