Описание

Вырасти Сад — Grow a Garden — это расслабляющий симулятор с элементами управления, где ты начинаешь с одной грядки и каждые пять минут сажаешь новые культуры, поливаешь, удобряешь и собираешь урожай. Простая петля "посадил — вырастил — продал" затягивает с первых минут, а постоянный прогресс делает игру особенно приятной.





Прокачивай инструменты, открывай новые участки и редкие семена, украшай сад и выращивай как овощи, так и декоративные растения. В игре более 40 видов культур, автоматизация процессов, ежедневные задания и возможность играть офлайн. Если хочешь отдохнуть, но при этом видеть результат своих действий — Вырасти Сад подарит тебе спокойствие, уют и азарт роста.