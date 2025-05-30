Вырасти Сад - Grow a Garden (Мод, Много денег) 1.2.4
Посади семя, собери урожай и расширь свой сад до сказочного уголка
Вырасти Сад — Grow a Garden — это расслабляющий симулятор с элементами управления, где ты начинаешь с одной грядки и каждые пять минут сажаешь новые культуры, поливаешь, удобряешь и собираешь урожай. Простая петля "посадил — вырастил — продал" затягивает с первых минут, а постоянный прогресс делает игру особенно приятной.
Прокачивай инструменты, открывай новые участки и редкие семена, украшай сад и выращивай как овощи, так и декоративные растения. В игре более 40 видов культур, автоматизация процессов, ежедневные задания и возможность играть офлайн. Если хочешь отдохнуть, но при этом видеть результат своих действий — Вырасти Сад подарит тебе спокойствие, уют и азарт роста.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.