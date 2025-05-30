DIY Digging : Fun Games (Мод, Без рекламы) 0.3.2
Копай под домом, ищи клады и собирай коллекции редких находок
DIY Digging: Fun Games — это казуальный симулятор копателя, где ты превращаешь обычный двор в полигон для раскопок. Каждые пять минут ты снимаешь слой земли, находишь кристаллы, редкие руды, спрятанные сундуки и даже легендарные артефакты. Всё это — своими руками, без спешки, но с азартом. Чем глубже — тем ценнее находки и выше награды.
Можно улучшать инструменты, настраивать внешний вид персонажа и расширять территорию раскопок. Игра поощряет упорство и эксперименты: чем дольше играешь, тем больше редких предметов попадает в твою коллекцию. Всё работает офлайн, прогресс сохраняется автоматически, донат — опциональный. Если хочется простого, но затягивающего процесса с духом открытия — DIY Digging даёт этот самый эффект «ещё одну яму копну и спать».
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Скачать DIY Digging : Fun Games (Мод, Без рекламы) v0.3.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.