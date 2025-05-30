Описание

DIY Digging: Fun Games — это казуальный симулятор копателя, где ты превращаешь обычный двор в полигон для раскопок. Каждые пять минут ты снимаешь слой земли, находишь кристаллы, редкие руды, спрятанные сундуки и даже легендарные артефакты. Всё это — своими руками, без спешки, но с азартом. Чем глубже — тем ценнее находки и выше награды.





Можно улучшать инструменты, настраивать внешний вид персонажа и расширять территорию раскопок. Игра поощряет упорство и эксперименты: чем дольше играешь, тем больше редких предметов попадает в твою коллекцию. Всё работает офлайн, прогресс сохраняется автоматически, донат — опциональный. Если хочется простого, но затягивающего процесса с духом открытия — DIY Digging даёт этот самый эффект «ещё одну яму копну и спать».