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DIY Digging : Fun Games (Мод, Без рекламы)

DIY Digging : Fun Games (Мод, Без рекламы) 0.3.2

Копай под домом, ищи клады и собирай коллекции редких находок
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Версия:
0.3.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Koko Zone
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 264 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

DIY Digging: Fun Games — это казуальный симулятор копателя, где ты превращаешь обычный двор в полигон для раскопок. Каждые пять минут ты снимаешь слой земли, находишь кристаллы, редкие руды, спрятанные сундуки и даже легендарные артефакты. Всё это — своими руками, без спешки, но с азартом. Чем глубже — тем ценнее находки и выше награды.


Можно улучшать инструменты, настраивать внешний вид персонажа и расширять территорию раскопок. Игра поощряет упорство и эксперименты: чем дольше играешь, тем больше редких предметов попадает в твою коллекцию. Всё работает офлайн, прогресс сохраняется автоматически, донат — опциональный. Если хочется простого, но затягивающего процесса с духом открытия — DIY Digging даёт этот самый эффект «ещё одну яму копну и спать».


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать DIY Digging : Fun Games (Мод, Без рекламы) v0.3.2 MOD APK

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Скачать DIY Digging : Fun Games (Мод, Без рекламы) 264 Мб Ссылка 2 264 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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