Horror In Zoo: Critters Escape (Мод, Без рекламы) 1.0
Выживание в зоопарке, полном монстров, ловушек и мрачных тайн
Horror In Zoo: Critters Escape — это хоррор-квест от первого лица в декорациях изуродованного зоопарка. Каждые пять минут ты решаешь головоломки, ищешь ключи и пытаешься открыть ворота, ведущие к спасению. Монстры бродят на свободе, и любое неосторожное движение может стоить жизни. Успеешь найти руну — откроешь путь к выходу. Промедлишь — станешь частью экспозиции.
В Horror In Zoo: Critters Escape всё строится на напряжении и внимательности. У тебя есть одно устройство — оно выявляет ловушки и отпугивает часть тварей. Локации процедурно меняются, игра работает без интернета и не требует доната. Пройди тропами, где раньше гуляли животные — теперь там охотятся другие. Не бойся оглядываться. Бойся не успеть.
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