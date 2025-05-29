Описание

Horror In Zoo: Critters Escape — это хоррор-квест от первого лица в декорациях изуродованного зоопарка. Каждые пять минут ты решаешь головоломки, ищешь ключи и пытаешься открыть ворота, ведущие к спасению. Монстры бродят на свободе, и любое неосторожное движение может стоить жизни. Успеешь найти руну — откроешь путь к выходу. Промедлишь — станешь частью экспозиции.





В Horror In Zoo: Critters Escape всё строится на напряжении и внимательности. У тебя есть одно устройство — оно выявляет ловушки и отпугивает часть тварей. Локации процедурно меняются, игра работает без интернета и не требует доната. Пройди тропами, где раньше гуляли животные — теперь там охотятся другие. Не бойся оглядываться. Бойся не успеть.