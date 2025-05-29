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Horror In Zoo: Critters Escape (Мод, Без рекламы)

Horror In Zoo: Critters Escape (Мод, Без рекламы) 1.0

Выживание в зоопарке, полном монстров, ловушек и мрачных тайн
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Team-Rex
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:36
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 199 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Horror In Zoo: Critters Escape — это хоррор-квест от первого лица в декорациях изуродованного зоопарка. Каждые пять минут ты решаешь головоломки, ищешь ключи и пытаешься открыть ворота, ведущие к спасению. Монстры бродят на свободе, и любое неосторожное движение может стоить жизни. Успеешь найти руну — откроешь путь к выходу. Промедлишь — станешь частью экспозиции.


В Horror In Zoo: Critters Escape всё строится на напряжении и внимательности. У тебя есть одно устройство — оно выявляет ловушки и отпугивает часть тварей. Локации процедурно меняются, игра работает без интернета и не требует доната. Пройди тропами, где раньше гуляли животные — теперь там охотятся другие. Не бойся оглядываться. Бойся не успеть.


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Horror In Zoo: Critters Escape (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать Horror In Zoo: Critters Escape (Мод, Без рекламы) 199 Мб Ссылка 2 199 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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