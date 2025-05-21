Описание

Wild Kissing: Fantasy BL — это эмоционально насыщенный визуальный роман с мужской романтикой и элементами фэнтези, в котором ты играешь за юного священника, случайно сломавшего древнее проклятие. Каждые пять минут — это диалог, выбор, неожиданный поворот и приближение к одному из четырёх харизматичных героев. Все они разные: таинственные, страстные, осторожные — и каждый скрывает свою правду.





Судьба королевства висит на волоске, а ты — в эпицентре не только катастрофы, но и запретной любви, полных драм поцелуев и напряжённых признаний. Проходи сцены под луной, на песках пустыни, в коридорах дворца и между боями за истину. Твои решения формируют сюжет, влияют на отношения и определяют, к кому твой герой откроет сердце. Wild Kissing: Fantasy BL — это история, в которой каждый момент — шаг ближе к любви или утрате.