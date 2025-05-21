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Wild Kissing: Fantasy BL (Мод меню)

Wild Kissing: Fantasy BL (Мод меню) 1.0.3

Фэнтези-BL роман с выбором, поцелуями под луной и судьбоносными решениями
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 19:32
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Wild Kissing: Fantasy BL — это эмоционально насыщенный визуальный роман с мужской романтикой и элементами фэнтези, в котором ты играешь за юного священника, случайно сломавшего древнее проклятие. Каждые пять минут — это диалог, выбор, неожиданный поворот и приближение к одному из четырёх харизматичных героев. Все они разные: таинственные, страстные, осторожные — и каждый скрывает свою правду.


Судьба королевства висит на волоске, а ты — в эпицентре не только катастрофы, но и запретной любви, полных драм поцелуев и напряжённых признаний. Проходи сцены под луной, на песках пустыни, в коридорах дворца и между боями за истину. Твои решения формируют сюжет, влияют на отношения и определяют, к кому твой герой откроет сердце. Wild Kissing: Fantasy BL — это история, в которой каждый момент — шаг ближе к любви или утрате.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесплатные премиум-выборы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Wild Kissing: Fantasy BL (Мод меню) v1.0.3 MOD APK

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Скачать Wild Kissing: Fantasy BL (Мод меню) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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