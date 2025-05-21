Wild Kissing: Fantasy BL (Мод меню) 1.0.3
Фэнтези-BL роман с выбором, поцелуями под луной и судьбоносными решениями
Wild Kissing: Fantasy BL — это эмоционально насыщенный визуальный роман с мужской романтикой и элементами фэнтези, в котором ты играешь за юного священника, случайно сломавшего древнее проклятие. Каждые пять минут — это диалог, выбор, неожиданный поворот и приближение к одному из четырёх харизматичных героев. Все они разные: таинственные, страстные, осторожные — и каждый скрывает свою правду.
Судьба королевства висит на волоске, а ты — в эпицентре не только катастрофы, но и запретной любви, полных драм поцелуев и напряжённых признаний. Проходи сцены под луной, на песках пустыни, в коридорах дворца и между боями за истину. Твои решения формируют сюжет, влияют на отношения и определяют, к кому твой герой откроет сердце. Wild Kissing: Fantasy BL — это история, в которой каждый момент — шаг ближе к любви или утрате.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.