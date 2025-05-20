The Attack Squad (Мод, Unlocked) 1.0.33
Спаси людей, потуши огонь и стань героем штурмовой команды
The Attack Squad — это реалистичный симулятор спасательных миссий, где ты играешь за бойца пожарного штурмового отряда. Каждые 5 минут ты оказываешься на месте происшествия — пожар в квартире, авария, задымлённое здание — и сразу переходишь к действиям. Вода уже подключена, лестница разложена, инструменты наготове. Твоя задача — оценить обстановку, спасти людей и справиться с огнём.
В The Attack Squad сочетаются динамичные задания, точная симуляция спецопераций и пошаговая структура действий. У каждой миссии есть основные и второстепенные цели: потушить очаг, освободить пострадавших, не допустить распространения пламени. Всё зависит от твоих решений, скорости реакции и правильной оценки ситуации. Игра работает офлайн, отлично подходит для тех, кто хочет прочувствовать ответственность и адреналин настоящих спасателей. Готов действовать? Тогда в бой — тревога уже звучит.
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