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The Attack Squad (Мод, Unlocked)

The Attack Squad (Мод, Unlocked) 1.0.33

Спаси людей, потуши огонь и стань героем штурмовой команды
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Версия:
1.0.33
Требования:
Android 12
Разработчик:
Aerosoft GmbH
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:48
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 979 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

The Attack Squad — это реалистичный симулятор спасательных миссий, где ты играешь за бойца пожарного штурмового отряда. Каждые 5 минут ты оказываешься на месте происшествия — пожар в квартире, авария, задымлённое здание — и сразу переходишь к действиям. Вода уже подключена, лестница разложена, инструменты наготове. Твоя задача — оценить обстановку, спасти людей и справиться с огнём.


В The Attack Squad сочетаются динамичные задания, точная симуляция спецопераций и пошаговая структура действий. У каждой миссии есть основные и второстепенные цели: потушить очаг, освободить пострадавших, не допустить распространения пламени. Всё зависит от твоих решений, скорости реакции и правильной оценки ситуации. Игра работает офлайн, отлично подходит для тех, кто хочет прочувствовать ответственность и адреналин настоящих спасателей. Готов действовать? Тогда в бой — тревога уже звучит.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать The Attack Squad (Мод, Unlocked) 979 Мб Ссылка 2 979 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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