Love Island The Game 2 (Мод, Бесплатные покупки) 1.5.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fusebox Games
Версия:
1.5.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 799
Love Island The Game 2 - Остров любви стал мировым явлением, так что теперь вы можете наслаждаться любимым шоу на ходу. Почувствуйте любовь, играя за участника и соревнуясь с одиночками со всей страны! «Остров любви» — новое горячее реалити-шоу, которое штурмом покорило Америку. Играйте за участника и начните свое путешествие, чтобы найти любовь, славу и богатство в популярном телешоу, которое все смотрят. Желаете лето любви? Узнайте, где ваш знак зодиака совпадает с чужим, чтобы найти свою идеальную пару!
Информация о модах
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченные билеты
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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