Love Island The Game 2 - Остров любви стал мировым явлением, так что теперь вы можете наслаждаться любимым шоу на ходу. Почувствуйте любовь, играя за участника и соревнуясь с одиночками со всей страны! «Остров любви» — новое горячее реалити-шоу, которое штурмом покорило Америку. Играйте за участника и начните свое путешествие, чтобы найти любовь, славу и богатство в популярном телешоу, которое все смотрят. Желаете лето любви? Узнайте, где ваш знак зодиака совпадает с чужим, чтобы найти свою идеальную пару!