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RuPaul's Drag Race Superstar (Мод, Много денег)

RuPaul's Drag Race Superstar (Мод, Много денег) 1.14.1

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
East Side Games Studio
Версия:
1.14.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 838

RuPaul's Drag Race Superstar - это игра, основанная на известном телешоу о моде, где участники используют свое творчество и уникальный стиль, чтобы победить. Эта игра предлагает игрокам возможность создавать новые модные образы и следовать своей страсти к моде. Чем более оригинальными и креативными они будут, тем больше шансов на успех. Игроки начинают свою карьеру в мире моды как фотомодели и постепенно строят свою репутацию. Они могут использовать различные стили и экспериментировать с образами, чтобы приблизиться к победе в различных модных конкурсах.


Успех зависит от их способности привносить инновации в мир моды и сделать себя уважаемыми фигурами в этой индустрии. В игре есть также взаимодействие с другими неигровыми персонажами (NPC), которые могут предоставить игрокам информацию о новых темах, преимуществах и возможностях. Это помогает игрокам максимально использовать свой потенциал и добиваться большего успеха в мире моды. Важно также строить отношения и сотрудничество с другими персонажами, чтобы увеличивать свой доход от участия в различных мероприятиях и шоу. RuPaul's Drag Race Superstar предлагает игрокам уникальный опыт в мире моды, где креативность и инновации ценятся выше всего.




Скриншоты

Информация о модах

играйте с кнопкой включения / выключения, чтобы разблокировать ситуацию с проблемой прогресса WXP!

Пожалуйста, не используйте переключатель, пока не разблокируете магазин!

Несовместимо с сезоном, играя в моддинг, вы соглашаетесь не играть сезонно!

Если вы ожидаете ошибку подключения, значит, вас забанили, и мы ничего не можем с этим поделать!


1 . Валюты:


Много губной помады

Много Rudollas

Много драгоценных камней

Много WXP


 Теги темы: Много денег

Скачать RuPaul's Drag Race Superstar (Мод, Много денег) 1.14.1 взлом

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Скачать RuPaul's Drag Race Superstar (Мод, Много денег) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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