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Merge Planes Idle Tycoon Game (Мод, Скорость игры)

Merge Planes Idle Tycoon Game (Мод, Скорость игры) 1.5.26

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Версия:
1.5.26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Panther & Leopard
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 718
Скриншоты
Описание

Merge Planes - это увлекательная игра, которая перенесет вас в мир авиации и бизнеса. В этой игре вы выступаете в роли магната, управляющего бизнесом по созданию самолетов. Ваша задача - создавать различные модели самолетов и проверять их качество.


Игра начинается с простой миссии, но с течением времени она становится все более увлекательной. Вам предоставляется возможность контролировать процесс сборки самолетов и следить за их характеристиками. Здесь вас ждет более 30 различных типов самолетов, которые можно собирать и улучшать. Основная задача игры - создавать лучшие продукты и хорошо управлять своей взлетно-посадочной полосой. Вы должны стремиться к совершенству, чтобы привлекать больше клиентов и получать прибыль. Управление бизнесом, создание новых моделей и улучшение старых - все это делает игру уникальной и захватывающей.


Merge Planes предоставляет вам возможность стать успешным магнатом авиационной индустрии и создать лучшие самолеты в мире. Выбирайте правильные стратегии, чтобы развивать свой бизнес, и наслаждайтесь увлекательным процессом создания и улучшения самолетов.


Информация о модах
  • Золото не уменьшается
  • Драгоценные камни не уменьшаются
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Скачать Merge Planes Idle Tycoon Game (Мод, Скорость игры) v1.5.26 MOD APK

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Скачать Merge Planes Idle Tycoon Game (Мод, Скорость игры) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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