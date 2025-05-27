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Truth of Blood: Thriller Otome (Мод, премиум выборы)

Truth of Blood: Thriller Otome (Мод, премиум выборы) 1.2.5

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Версия:
1.2.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:54
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 330
Скриншоты
Описание

Truth of Blood: Thriller Otome - это захватывающий отомэ-роман с элементами триллера и хоррора, который бросает игроков в сердце таинственной школы, где экзамены становятся буквально делом жизни и смерти. Геймеры вынуждены решать сложные головоломки и разгадывать тайны, чтобы выжить и разгадать загадку этого странного места.


В игре игроки знакомятся с разнообразными персонажами, каждый из которых обладает своими секретами, характерами и предпочтениями. В процессе развития сюжета игроки принимают решения, которые влияют на ход событий и исход истории. Механика выбора позволяет переживать разные концовки и экспериментировать с различными вариантами поведения персонажей.


Информация о модах
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 Теги темы: Новеллы

Скачать Truth of Blood: Thriller Otome (Мод, премиум выборы) v1.2.5 MOD APK

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Скачать Truth of Blood: Thriller Otome (Мод, премиум выборы) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Truth of Blood: Thriller Otome (Мод, премиум выборы)


Комментарии (1)
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жизель
жизель 11 февраля 2024 07:33
защита банит приложение
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