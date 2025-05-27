Описание

Truth of Blood: Thriller Otome - это захватывающий отомэ-роман с элементами триллера и хоррора, который бросает игроков в сердце таинственной школы, где экзамены становятся буквально делом жизни и смерти. Геймеры вынуждены решать сложные головоломки и разгадывать тайны, чтобы выжить и разгадать загадку этого странного места.





В игре игроки знакомятся с разнообразными персонажами, каждый из которых обладает своими секретами, характерами и предпочтениями. В процессе развития сюжета игроки принимают решения, которые влияют на ход событий и исход истории. Механика выбора позволяет переживать разные концовки и экспериментировать с различными вариантами поведения персонажей.