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Trash King: Clicker Games (Мод, Много денег)

Trash King: Clicker Games (Мод, Много денег) 1.0.22

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2
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LUNOSOFT INC
Версия:
1.0.22
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 152 Мб
id приложения:
com.lunosoft.trash
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 018

Trash King - это увлекательная игра-кликер, в которой игроки отправятся в захватывающее приключение, разбивая мусор на ценные кубики. Игра предлагает уникальный геймплей и захватывающий опыт, который позволяет расширять свою империю мусора и получать прибыль.


Одной из особенностей Trash King является оффлайн-продвижение, что означает, что ваша империя будет продолжать развиваться и приносить доход даже тогда, когда вы не играете. Это добавляет элемент стратегии к игре, поскольку вам придется управлять ресурсами и решать, как лучше всего вложить свои средства.


Игра также предлагает встречи с забавными персонажами и постоянно растущие кучи мусора, которые нужно уплотнять. Она превращает занятие, которое может показаться скучным, в увлекательное и мотивирующее приключение к богатству. 


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Денежный мультипликатор X500
  • Мультипликатор драгоценных камней X500
  • Античит отключен
  • Удалены объявления


Примечание . Это не работает на устройствах с root-доступом.

 Теги темы: Много денег

Скачать Trash King: Clicker Games (Мод, Много денег) 1.0.22 взлом

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Скачать Trash King: Clicker Games (Мод, Много денег)
152 Мб
Ссылка 2
152 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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