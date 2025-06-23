Описание

Marina Militare It Navy Sim предоставляет вам возможность погрузиться в мир морских сражений и ощутить адреналин от управления разнообразным военным арсеналом. В этой захватывающей игре вы становитесь командиром вертолетов, истребителей, кораблей и многих других боевых единиц.





Вам предстоит взлетать и приземляться на авианосцы, выполнять миссии, вдохновленные настоящими военно-морскими операциями, и настраивать морские сражения как в воздухе, так и на суше. Эта игра станет идеальной песочницей для ваших морских боевых экспериментов.





Под вашим контролем окажутся такие летательные аппараты, как EH101, и самолеты, включая AV-8B Harrier II и F-35B Lightning II. Реалистичная физика полета и управление позволят вам почувствовать характеристики этих мощных машин.