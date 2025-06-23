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Marina Militare It Navy Sim (Мод, Unlocked)

Marina Militare It Navy Sim (Мод, Unlocked) v2.1.0

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Версия:
2.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
RORTOS
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
433
Описание

Marina Militare It Navy Sim предоставляет вам возможность погрузиться в мир морских сражений и ощутить адреналин от управления разнообразным военным арсеналом. В этой захватывающей игре вы становитесь командиром вертолетов, истребителей, кораблей и многих других боевых единиц.


Вам предстоит взлетать и приземляться на авианосцы, выполнять миссии, вдохновленные настоящими военно-морскими операциями, и настраивать морские сражения как в воздухе, так и на суше. Эта игра станет идеальной песочницей для ваших морских боевых экспериментов.


Под вашим контролем окажутся такие летательные аппараты, как EH101, и самолеты, включая AV-8B Harrier II и F-35B Lightning II. Реалистичная физика полета и управление позволят вам почувствовать характеристики этих мощных машин.


Информация о модах
  • Все транспортные средства и детали в игре разблокированы.
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Marina Militare It Navy Sim (Мод, Unlocked) v2.1.0 MOD APK

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Скачать Marina Militare It Navy Sim (Мод, Unlocked) 350 Мб Ссылка 2 350 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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